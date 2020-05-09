«الغرف التجارية» يخاطب البنك المركزي للانضمام لقروض الـ5 %

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م

ابراهيم العربي

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رفع خطابا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للمطالبة بضم القطاع التجاري والخدمي للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8% لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة “المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق”، وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وطالب الاتحاد في خطابه بأن يتم ضم القطاع التجاري لتلك المبادرة نظرا للظروف الراهنة، حتى يتمكن القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بناءا على التوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما تتضمن الخطاب مقترح بتشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية



وطالب الاتحاد في خطابه بأن يتم ضم القطاع التجاري لتلك المبادرة نظرا للظروف الراهنة، حتى يتمكن القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بناءا على التوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.



كما تتضمن الخطاب مقترح بتشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ضوابط حاكمة للمنظومة بما يضمن سلامة التطبيق بما يضمن تنشيط الطلب المحلى وزيادة الناتج القومى



يجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي المصرى، بمنح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.



