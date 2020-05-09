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«الغرف التجارية» يخاطب البنك المركزي للانضمام لقروض الـ5 %

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م
ابراهيم العربي
ابراهيم العربي
قرر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رفع خطابا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للمطالبة بضم القطاع التجاري والخدمي للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8% لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة “المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق”، وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
وطالب الاتحاد في خطابه بأن يتم ضم القطاع التجاري لتلك المبادرة نظرا للظروف الراهنة، حتى يتمكن القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بناءا على التوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما تتضمن الخطاب مقترح بتشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية
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6 جنيهات| انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 745 جنيها

انخفضت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2020 بقيمة 6 جنيهات بالجرام، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب. وقال إيهاب وصفي نائب شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر عيار 24 يسجل نحو 851.4 جنيه، وعيار 21 نحو 745 جنيه، وعيار 18 نحو 638.55 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 5960 جنيه بانخفاض 48 جنيه. وأوضح أن ارتفاع أسعار المعدن الاصفر في مصر يأتي تزامنا مع هبوطها في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية لنحو 1704 دولار للأوقية بتراجع 16 دولار.
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إتش سي للأبحاث تصدر تقرير عن مستقبل صناعة الحديد في مصر

ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث أفاد التقرير أن "سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وسط توقعات ببدء التحسن خلال العام المقبل 2021". قالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي، إن سوق الحديد العالمي كان قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، ضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
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أعلنت البورصة، في بيان لها، اليوم السبت، عن إطلاق مؤشر جديد متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة، من حيث السيولة والنشاط، قائلة إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي 100 EGX.
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اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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