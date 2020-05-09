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إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

تحرير:محمد مجلي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
وأضاف الكردي، أنه وفقا لتعريف سنوات النقل بقواعد المجلس الأعلى يتم تقييم هذه المواد بإعدادهم رسائل بحثية أو اجتيازهم للاختبارات الإلكترونية، وفي جميع الأحوال يرصد لهم تقدير مقبول والدرجات التي سيحصلون عليها وفقا لما أوجبته المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتضاف للمجموع التراكمي.وأشار
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الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
العيد-في-القناطر-الخيرية-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (5)

مدبولي يتفقد القناطر الخيرية.. ويرحب بمتدربي حوض النيل

خلال تفقده لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، طلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة المركز القومي لبحوث المياه بمدينة القناطر الخيرية، ورافقه خلال الجولة وزراء الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، ومحافظ القليوبية، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى حول دور المركز القومي لبحوث المياه، ثم أطلع على نماذج من الأبحاث التطبيقية التي يتم اجراؤها في أقدم معهد بالمركز، والذي تم إنشاؤه في عام 1949.
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وزيرة-الصحة

الصحة تتسلم المدينة الجامعية بسموحة لعزل مصابي كورونا

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تسليم مباني المدينة الجامعية "بنين" الكائنة بمنطقة سموحة، شرقي المدينة، إلى وزارة الصحة وذلك لتبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أن المدينة الجامعية، تضم 576 سرير و140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.
جامعة-الاسكندرية

طلاب بجامعة الإسكندرية ينجحون في إنشاء بوابة تعقيم

أعلن فريق "إناكتس جامعة الإسكندرية" تمكنه من صنع بوابة تعقيم وتطهير لمستشفى الجمعية الشرعية للأطفال المبتسرين فرع العجمي، مزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة، غير ضارة بجسم الإنسان، إذ يتم تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، ما يقلل من فرص انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن المادة المطهرة المستخدمة تناسب الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، لتصبح المؤسسة الأولى في الإسكندرية التي تعمل على إنشاء هذه البوابات لمساعدة وزارة الصحة في دورها في مكافحة الفيروس.
كورونا

تجهيز 2000 غرفة لاستقبال مصابي كورونا في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية البالغ عددها 5 مدن، بواقع 3 للبنين واثنين للبنات تابعة لجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستقبال الحالات التي تحمل الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها في العزل الصحي للحالات المصابة بكورونا.
فيروس كورونا

كورونا يهزم العولمة.. العالم لم يعد قرية صغيرة

أكثر من مليون مصاب بينهم نحو 90 ألف حالة وفاة وربع مليون تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذى ظهر يوم 31 ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى شلل الحياة بالكامل فى المدينة، ووضعها تحت الحجر الصحى، وسرعان ما انتقل إلى معظم دول العالم، باستثناء عدد من الدول يمكن حصرها على أصابع يديك.
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