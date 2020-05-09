إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

تحرير:محمد مجلي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م

جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.

وأضاف الكردي، أنه وفقا لتعريف سنوات النقل بقواعد المجلس الأعلى يتم تقييم هذه المواد بإعدادهم رسائل بحثية أو اجتيازهم للاختبارات الإلكترونية، وفي جميع الأحوال يرصد لهم تقدير مقبول والدرجات التي سيحصلون عليها وفقا لما أوجبته المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتضاف للمجموع التراكمي.وأشار

وأضاف الكردي، أنه وفقا لتعريف سنوات النقل بقواعد المجلس الأعلى يتم تقييم هذه المواد بإعدادهم رسائل بحثية أو اجتيازهم للاختبارات الإلكترونية، وفي جميع الأحوال يرصد لهم تقدير مقبول والدرجات التي سيحصلون عليها وفقا لما أوجبته المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتضاف للمجموع التراكمي.



وأشار إلى أنه يجوز لطلاب سنوات النقل السابق تأجيل الامتحانات لهم بعذر مقبول (إذا لم يكن العذر عن كل المقررات الفصل الدراسي الثاني) التقدم لأداء الامتحانات بعد إنهاء تعليق الدراسة في حالة إبدائهم رغبة بذلك، وفي هذه الحالة تحسب لهم كامل الدرجة الحاصلين عليها وتضاف للمجموع التراكمي، ولهم أن يختاروا معاملة الطلاب المستجدين وفي هذه الحالة يتم التقييم ناجح أو راسب فقط، أما إذا كان العذر عن كل مقررات الفصل الدراسي الثاني يعاملوا معاملة طلاب النقل المستجدين.



كما ناقش المجلس الإجراءات الاحترازية اللازمة حال عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أكد رئيس الجامعة، على عمداء الكليات بضرورة توافر بوابات التعقيم على البوابات وتطهير المدرجات بصفة مستمرة، والتأكد من ارتداء الكمامات الطبية بالنسبة لكافة فئات المجتمع الجامعي وتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب وتقليل الكثافات، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد استراتجية لتحقيق التفاعل المطلوب في عملية التعلم عن بعد، من خلال تسجبىل المحاضرات وإتاحتها أون لاين وتوفير بيئة أمنة للاتصال بين الأستاذ والطلاب بحيث يتم تبادل المحتوي التعلمي وتطبيقاته بكل سهولة ويسر.



