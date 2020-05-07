خطة وموازنة البرلمان تتقصى قطاع الاتصالات وهيئاته

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

لجنة الخطة والموازنة

طالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بتشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم لمناقشة موازنة قطاع الاتصالات ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/ 2021. وأكدت اللجنة أن موازنة وزارة الاتصالات لا تقل أهمية عن موازنة قطاعي الصحة والتعليم، لذا لابد من النظر في موازنة هذا القطاع.

وأوصي النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على ضرورة دراسة حجم الاستثمارات المالية للهيئات والشركات التابعة للجهاز القومي للاتصالات ومدى الجدوي منها من خلال تشكيل لجنة لبحث حجم الاستثمارات لتلك الهيئات.وأضاف وكيل خطة البرلمان أنه من الضروري الوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج

وأوصي النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على ضرورة دراسة حجم الاستثمارات المالية للهيئات والشركات التابعة للجهاز القومي للاتصالات ومدى الجدوي منها من خلال تشكيل لجنة لبحث حجم الاستثمارات لتلك الهيئات.



وأضاف وكيل خطة البرلمان أنه من الضروري الوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج ووضع رؤية مستقبلية لهذه الاستثمارات.



كما أوصي وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بتشكيل لجنة من المالية والتخطيط والبريد لدراسة الفجوة الشديدة في إيرادات البريد السريع حيث حققت الهيئة 69 مليون جنية في 30 /6/2019، في حين حقق القطاع الخاص لنفس الخدمة 1.3 مليار للوقوف على أسباب ذلك الفرق الكبير ووضع مقترحات للعلاج خاصة وإن لجنة الحسابات الختامية سبق وأوصت بذلك إلا أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.









