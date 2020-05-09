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«أبل» تعتزم إعادة فتح متاجرها بأمريكا الأسبوع المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م
متجر أبل
متجر أبل
أعلنت شركة أبل أنها ستبدأ تدريجياً إعادة فتح متاجر "أبل ستور" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع احترام إجراءات الوقاية من مرض كورونا كوفيد-19 ومن بينها لزوم وضع الكمامة، وتخطط الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية، وقالت الشركة في بيان ورد إلى وكالة فرانس برس أن الشركة اشتقات إلى زبائنها وتتطلع إلى توفير الدعم لهم، مضيفةً أنه سيتزامن مع الفتح إتباع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين.
ولا تزال ولاية كاليفورنيا، حيث مقر المجموعة، تعتمد إجراءات عزل صارمة إلا أنها اتخذت قرارات خلال الأسبوع الحالي لجعل بعض الشركات والصناعات تستأنف نشاطها شرط اتخاذ كل التدابير للحماية من الوباء، وأكدت أبل أنها تتابع عن كثب بيانات الصحة وتوجيهات الحكومة لتحدد موعد ومكان إعادة فتح متاجرها.وستعمد متاجر أبل
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