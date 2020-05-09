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6 جنيهات| انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 745 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ م
الذهب
الذهب
انخفضت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2020 بقيمة 6 جنيهات بالجرام، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب. وقال إيهاب وصفي نائب شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر عيار 24 يسجل نحو 851.4 جنيه، وعيار 21 نحو 745 جنيه، وعيار 18 نحو 638.55 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 5960 جنيه بانخفاض 48 جنيه. وأوضح أن ارتفاع أسعار المعدن الاصفر في مصر يأتي تزامنا مع هبوطها في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية لنحو 1704 دولار للأوقية بتراجع 16 دولار.
وأضاف وصفي أن انخفاض الاسعار العالمية يأتي مدفوعا بارتفاع سعر برميل البترول لثاني اسبوع علي التوالي وتراجع اليورو امام الدولار إلى 1.084 دولار.وكانت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات
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ابراهيم-العربى

«الغرف التجارية» يخاطب البنك المركزي للانضمام لقروض الـ5 %

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رفع خطابا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للمطالبة بضم القطاع التجاري والخدمي للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8% لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة “المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق”، وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
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إتش سي للأبحاث تصدر تقرير عن مستقبل صناعة الحديد في مصر

ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث أفاد التقرير أن "سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وسط توقعات ببدء التحسن خلال العام المقبل 2021". قالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي، إن سوق الحديد العالمي كان قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، ضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
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البورصة: انطلاق مؤشر «EGX 100 EWI»

أعلنت البورصة، في بيان لها، اليوم السبت، عن إطلاق مؤشر جديد متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة، من حيث السيولة والنشاط، قائلة إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي 100 EGX.
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اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 743 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الذهب (2)

الذهب ينخفض بالسوق المحلي وعيار 21 يسجل 744 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1699 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الذهب (2)

استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
ذهب

مجلس الذهب: المصريون اشتروا 6.9 طن مشغولات ذهبية خلال أزمة كورونا

أكد تقرير صادر من المجلس العالمي للذهب، استقرار الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في 2019، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير، إلى أن حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال أول 3 أشهر من العام، بلغ 6.9 طن وهي نفس الكمية خلال نفس الفترة العام الماضي.
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