6 جنيهات| انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 745 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ م

الذهب

انخفضت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2020 بقيمة 6 جنيهات بالجرام، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب. وقال إيهاب وصفي نائب شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر عيار 24 يسجل نحو 851.4 جنيه، وعيار 21 نحو 745 جنيه، وعيار 18 نحو 638.55 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 5960 جنيه بانخفاض 48 جنيه. وأوضح أن ارتفاع أسعار المعدن الاصفر في مصر يأتي تزامنا مع هبوطها في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية لنحو 1704 دولار للأوقية بتراجع 16 دولار.

وأضاف وصفي أن انخفاض الاسعار العالمية يأتي مدفوعا بارتفاع سعر برميل البترول لثاني اسبوع علي التوالي وتراجع اليورو امام الدولار إلى 1.084 دولار.وكانت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات