شباك المباحث توقع هاربا من الإعدام بالإسماعيلية

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٢ م

ضبط متهم

رحلة هروب لم تمتد طويلا، تنقل خلالها متهم مطلوب للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل" بين اماكن إقامة عدة بعيدا عن مسقط رأسه بمركز التل الكبير التابع لمحافظة الإسماعيلية، تاركا أسرته وأحبابه خشية القبض عليه لاسيما ملاحقة الشرطة له لتنفيذ الحكم الصادر ضده. بمرور الأيام ظن الهارب أن خطته كللت بالنجاح وأنه بات في مأمن بعيد المنال عن أعين قوات الأمن وكأن اليأس تسرب إلى نفوس الضباط إلا أن الواقع كان مختلفا جملة وتفصيلا، الأمر لم يتخط شباك نصبت له للإيقاع به.

جهود البحث والتحري ومعلومات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، أكدت تردد محكوم عليه هارب (مقيم بدائرة مركز التل الكبير) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز. بالعرض على اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير

جهود البحث والتحري ومعلومات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، أكدت تردد محكوم عليه هارب (مقيم بدائرة مركز التل الكبير) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز.



بالعرض على اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وجه بإعداد مأمورية وضبطه. عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم استهدافه وضبطه. وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.



يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين.



