جريمة

شباك المباحث توقع هاربا من الإعدام بالإسماعيلية

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٢ م
ضبط متهم
ضبط متهم
رحلة هروب لم تمتد طويلا، تنقل خلالها متهم مطلوب للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل" بين اماكن إقامة عدة بعيدا عن مسقط رأسه بمركز التل الكبير التابع لمحافظة الإسماعيلية، تاركا أسرته وأحبابه خشية القبض عليه لاسيما ملاحقة الشرطة له لتنفيذ الحكم الصادر ضده. بمرور الأيام ظن الهارب أن خطته كللت بالنجاح وأنه بات في مأمن بعيد المنال عن أعين قوات الأمن وكأن اليأس تسرب إلى نفوس الضباط إلا أن الواقع كان مختلفا جملة وتفصيلا، الأمر لم يتخط شباك نصبت له للإيقاع به.
جهود البحث والتحري ومعلومات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، أكدت تردد محكوم عليه هارب (مقيم بدائرة مركز التل الكبير) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز. بالعرض على اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير
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وزارة-الداخلية

الداخلية: 4183 شخصا اخترقوا الحظر في 24 ساعة

رغم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة إلا ان بعض المواطنين ضربوا بقرارات الدولة عرض الحائط غبر عابئين بتبعات مخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

رحلة إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
حبس-كلابشات

الاستثمار العقاري حيلة شقيقين للنصب على أهالي سوهاج

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما شخصان. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 15000جنيه، وضبط عملات أجنبية بما يعادل 148 ألفا و450 جنيها تم ضبطها نقدياً، و7 ملايين جنيه تم ضبطها مستندياً.
ايام- الحظر (11)

262 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا قرار الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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جثة

«مش هترجعي لجوزك».. ربة منزل تقتل أمها في نهار رمضان بالإسماعيلية

تجردت ابنة من مشاعر الإنسانية وصلة والرحم، وتعدت على والدتها المسنة في نهار شهر رمضان الكريم، وطعنتها بسبب عدم رغبة الأم لعود ابنتها إلى طليقها نظرًا لوجود مشاكل بينهما. تلقى اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية، على الفور انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وعمر الطحاوي وكلاء المباحث وتبين من الفحص والمعاينة لفريق البحث أن وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجنى عليها 35 عامًا ربة منزل.
حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

الهروب الأخير.. كواليس مطاردة عنصر إجرامي في أسوان

21 قضية اكتظ معها سجل عاطل الإجرامي، إلا أنها لم تمنعه من السير على درب أرباب السوابق وعالم الإجرام، لينال مع أفعاله المخالفة للقانون 4 أحكام قضائية إحدها بالسجن المؤبد، اضطر معها لتكر محل إقامته بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والتنقل بين محال إقامة عدة خشية ضبطه لاسيما استمرار الملاحقات الأمنية من قبل ضباط المباحث للإيقاع به. بمرور الوقت، اكتسب العنصر الإجرامي قدرا من الثقة بهدوء الأوضاع، وانشغال قوات الأمن بتطبيق قراري غلق المحال التجارية وحظر التجوال ليقرر التردد على مسكنه فجاءت نهايته.
المتهمين (1)

الزيارة المشؤومة تنهي هروب نجار بدرجة قاتل في الجيزة

لم يدر نجار أن تردده على مسكنه في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة سيوقعه في قبضة الشرطة بعد رحلة هروب دامت لفترة طويلة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردده على مسكنه بدائرة المركز، وجرى إعداد عدة أكمنة بقيادة الرائد محمد داوود وبمشاركة مفتش قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين إحداها حكم بالإعدام فى قضية قتل.
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