مباحث المصنفات تداهم مطبعة مخالفة في القاهرة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك مطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة لأحكام القانون، واستغلاله الفترة الراهنة وانشغال رجال الشرطة في تطبيق قرارات الحكومة ضمن خطة الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" في ممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وتبين وجود أحد الأشخاص (عامل بالمطبعة المشار إليها)، وعثر بداخلها على 75 ألف مطبوع تجارى ما بين (إستيكر خاص بمنتجات غذائية، شهادات ضمان خاصة ببعض الشركات، أكياس مواد غذائية، أغلفة أشعة خاصة بمراكز طبية) وجميع تلك المطبوعات تم طباعتها بدون تفويض بالطباعة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وتبين وجود أحد الأشخاص (عامل بالمطبعة المشار إليها)، وعثر بداخلها على 75 ألف مطبوع تجارى ما بين (إستيكر خاص بمنتجات غذائية، شهادات ضمان خاصة ببعض الشركات، أكياس مواد غذائية، أغلفة أشعة خاصة بمراكز طبية) وجميع تلك المطبوعات تم طباعتها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.



وفي وقت سابق، قادت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية رجال الأمن للكشف عن نشاط أحد الأشخاص يدير مجموعة قنوات فضائية مقرها منطقة العجوزة وسط محافظة الجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة.



