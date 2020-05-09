التصدي لـ9 قضايا تهريب جمركية بنصف مليون جنيه

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م

تهريب بضائع

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 9 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بضائع أجنبية الصنع، سجائر، مفروشات، أدوات صحية، أطقم رياضية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 596 ألف جنيه.

في مجال الأمن العام -تحت إشراف مساعد اول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم- أمكن ضبط 29 قضية أبرزها (أسلحة بيضاء، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى)، وتحرير 296 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي. وأسفرت

في مجال الأمن العام -تحت إشراف مساعد اول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم- أمكن ضبط 29 قضية أبرزها (أسلحة بيضاء، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى)، وتحرير 296 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي.



وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ 115 حكما قضائيا متنوعا، وشملت الجهود أيضا التصدي لجرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وإحالتها للناية المختصة.



وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



