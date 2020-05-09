جريمة

التصدي لـ9 قضايا تهريب جمركية بنصف مليون جنيه

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
تهريب بضائع
تهريب بضائع
حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 9 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بضائع أجنبية الصنع، سجائر، مفروشات، أدوات صحية، أطقم رياضية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 596 ألف جنيه.
في مجال الأمن العام -تحت إشراف مساعد اول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم- أمكن ضبط 29 قضية أبرزها  (أسلحة بيضاء، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى)، وتحرير 296 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي. وأسفرت
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وزارة-الداخلية

الداخلية: 4183 شخصا اخترقوا الحظر في 24 ساعة

رغم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة إلا ان بعض المواطنين ضربوا بقرارات الدولة عرض الحائط غبر عابئين بتبعات مخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

رحلة إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
حبس-كلابشات

الاستثمار العقاري حيلة شقيقين للنصب على أهالي سوهاج

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما شخصان. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 15000جنيه، وضبط عملات أجنبية بما يعادل 148 ألفا و450 جنيها تم ضبطها نقدياً، و7 ملايين جنيه تم ضبطها مستندياً.
ايام- الحظر (11)

262 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا قرار الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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تهريب بضائع

«كله تحت السيطرة».. أمن المنافذ يتصدى لقضايا التهريب

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 15 ألف جنيه.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يتصدى لـ5 قضايا تهريب بـ358 ألف جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إذ حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار إلكترونية، ملابس ومطبوعات دعائية، عدد يدوية، قطع ميكسرات صوت).
جمارك- سفاجا (2)

أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بـ1.6 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة – أدوات منزلية).
جمارك

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
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