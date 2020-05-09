262 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا قرار الحظر

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م

تطبيق حظر التجوال

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

أسفرت جهود الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، عن ضبط 1026 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 199 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 262 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. وتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع

أسفرت جهود الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، عن ضبط 1026 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 199 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 262 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.



وتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتحرير محاضر رسمية بوقائع مخالفاتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



