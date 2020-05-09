جريمة

الاستثمار العقاري حيلة شقيقين للنصب على أهالي سوهاج

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م
القبض على متهمين بالنصب والاحتيال - تعبيرية
القبض على متهمين بالنصب والاحتيال - تعبيرية
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما شخصان. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 15000جنيه، وضبط عملات أجنبية بما يعادل 148 ألفا و450 جنيها تم ضبطها نقدياً، و7 ملايين جنيه تم ضبطها مستندياً.
من ناحية أخرى، كشفت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد نشاط مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه "مدرس" في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وحصولهما من شخصين على 2 مليون و125 ألف
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وزارة-الداخلية

الداخلية: 4183 شخصا اخترقوا الحظر في 24 ساعة

رغم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة إلا ان بعض المواطنين ضربوا بقرارات الدولة عرض الحائط غبر عابئين بتبعات مخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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رحلة إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
ايام- الحظر (11)

262 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا قرار الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
تهريب بضائع

التصدي لـ9 قضايا تهريب جمركية بنصف مليون جنيه

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 9 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بضائع أجنبية الصنع، سجائر، مفروشات، أدوات صحية، أطقم رياضية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 596 ألف جنيه.
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المتهمين (1)

«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
المتهمين (1)

مسجل خطر بدرجة نصاب.. باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
حبس-كلابشات

حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سقوط 3 مستريحين في قبضة مباحث الأموال العامة

عامل وصاحب مكتب مقاولات -سبق اتهامه في 10 قضايا شيكات- كونا ثنائيا إجراميا للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حتى تكشفت الأمور لدى تقدم 10 أشخاص في سوهاج ببلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد يتهمون شخصيت بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و555 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ.
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