الاستثمار العقاري حيلة شقيقين للنصب على أهالي سوهاج

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م

القبض على متهمين بالنصب والاحتيال - تعبيرية

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما شخصان. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 15000جنيه، وضبط عملات أجنبية بما يعادل 148 ألفا و450 جنيها تم ضبطها نقدياً، و7 ملايين جنيه تم ضبطها مستندياً.

من ناحية أخرى، كشفت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد نشاط مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه "مدرس" في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وحصولهما من شخصين على 2 مليون و125 ألف

من ناحية أخرى، كشفت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد نشاط مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه "مدرس" في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وحصولهما من شخصين على 2 مليون و125 ألف جنيه مقابل حصولهما على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد، ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.



وأضافت التحريات وجود ضحايا أخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.



