الأردن يعلن عن «رادار كورونا» للإبلاغ عن الإصابات

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م

كورونا

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق حظر التجول والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. ?وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر جوجل بلاي على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام. ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".

وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على "فيسبوك" يوضح آلية استخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات". وأشارت إلى أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو خرق حظر التجول