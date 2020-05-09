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الأردن يعلن عن «رادار كورونا» للإبلاغ عن الإصابات

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
كورونا
كورونا
أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء "كوفيد-19"، أو خرق حظر التجول والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. ?وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر جوجل بلاي على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام. ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على "فيسبوك" يوضح آلية استخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات". وأشارت إلى أنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو خرق حظر التجول
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كورونا والحجر الصحي (6)

السعودية تسجل 1704 إصابات جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في المملكة أصبحت 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 37136 حالة 26753 منها نشطة، بما في ذلك 140 مريضا في حالة حرجة. وتماثل 1024 مصابا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 10144 شخصا.
كورونا والحجر الصحي (9)

199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الجمعة، فيما ازداد عدد الإصابات بواقع 199 حالة خلال آخر 24 ساعة. وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 5910 حالات، والوفيات 186، مقابل 2461 حالة شفاء سجلت 137 منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك منذ الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالعدوى في المملكة في الثاني من مارس الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن معدل الوفيات بالفيروس مستمر في الانخفاض منذ نهاية أبريل ليصل حاليا إلى 3.1%، فيما تواصل نسبة التعافي ارتفاعها وبلغت 41.6%.
السودان - كورونا

السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم

مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام إضافية، اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي 8 ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).
المدينة المنورة

السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية عن 5 أحياء

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة، جزء من الإسكان) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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كورونا والحجر الصحي (8)

لليوم الـ8 على التوالي.. لا إصابات بكورونا في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة، إذ أكدت وزراة الصحة في بيان صحفي تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة. وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: الريف والعشوائيات أقل إصابة بكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إن الوزارة تعلن عن جميع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل مصر بكل شفافية، نافيا ما تردد عن إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الحالات، متابعا: «الحكومة ما بتخبيش الأرقام الحقيقية وتعلنها بكل شفافية»، مضيفا خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة بها قاعدة بيانات عن المصابين بفيروس كورونا، تتضمن الفئات العمرية المصابة ومعلومات عن كل حالة على حدة، وهذه المعلومات يتم استخدامها للتعامل مع الفيروس.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا لوقت طويل

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
الاردن

الأردن يفتح القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها

قررت الحكومة الأردنية، فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية عن 75%، باستثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية. كما قررت السماح لوسائل النقل العام بالعمل فى جميع محافظات البلاد بسعة 50%، إضافة إلى السماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية وإلغاء نظام الفردى والزوجي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
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