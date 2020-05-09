جريمة

رحلة إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م
حملة أمنية
حملة أمنية
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 882 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1139 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»،
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وزارة-الداخلية

الداخلية: 4183 شخصا اخترقوا الحظر في 24 ساعة

رغم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة إلا ان بعض المواطنين ضربوا بقرارات الدولة عرض الحائط غبر عابئين بتبعات مخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
حبس-كلابشات

الاستثمار العقاري حيلة شقيقين للنصب على أهالي سوهاج

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما شخصان. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 15000جنيه، وضبط عملات أجنبية بما يعادل 148 ألفا و450 جنيها تم ضبطها نقدياً، و7 ملايين جنيه تم ضبطها مستندياً.
ايام- الحظر (11)

262 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا قرار الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
تهريب بضائع

التصدي لـ9 قضايا تهريب جمركية بنصف مليون جنيه

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 9 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بضائع أجنبية الصنع، سجائر، مفروشات، أدوات صحية، أطقم رياضية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 596 ألف جنيه.
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سلاح-ومخدرات (1)

جرينوف وذخيرة ومخدرات.. الشرطة تطارد أرباب الإجرام

"يد تطبق الحظر وأخرى تطارد أرباب الإجرام" تلخص تلك العبارة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهما عبارة عن (رشاش جرينوف، 16 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 122 فرد محلى) و203 قطع سلاح أبيض و295 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة.
سرقة-اموال

«الأموال العامة» تضبط قضيتين بحجم تعاملات 2 مليون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا)، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "عامل زراعي" وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدا أو في صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملا مخالفا لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عام مليوني جنيه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
قوات-الشرطة (4)

مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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