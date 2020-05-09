رحلة إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 882 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1139 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»،

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 882 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1139 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»، كما أمكن ضبط 10 آلاف و599 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 312 قضية متنوعة.



جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت عن ضبط 116 قضية متنوعة، و6 قضايا أموال عامة، بالإضافة إلى قضيتي مصنفات سمعية وبصرية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







