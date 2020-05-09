ألمانيا تسجل 1251 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات). وأكد معهد روبرت جوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة. وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص وذلك طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".

ويبقى معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى 700-1300 حالة، ووصفت المستشارة أنجيلا ميركل الأربعاء الماضي هذه الأرقام بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت جوخ حذر في اليوم التالي من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات