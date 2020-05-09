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ألمانيا تسجل 1251 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
كورونا
كورونا
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات). وأكد معهد روبرت جوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة. وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص وذلك طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
ويبقى معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى 700-1300 حالة، ووصفت المستشارة أنجيلا ميركل الأربعاء الماضي هذه الأرقام بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت جوخ حذر في اليوم التالي من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات
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كورونا والحجر الصحي (2)

توليفة دواء ثلاثية تظهر نتائج مبشرة لعلاج «كورونا»

أظهرت نتائج تجربة جرت في هونغ كونج، أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض عند المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأشارت النتائج إلى أن التوليفة أظهرت علامات مبشرة في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم. وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد.
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حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 31 ألف حالة

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصل إلى 31587 شخصا، بعد تسجيل 346 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتراجع عدد الوفيات عن الأيام السابقة، حيث أعلنت السلطات الصحية الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت يوم الأربعاء 649 وفاة. وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
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فرنسا تسجل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 243 وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26230، بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 وفاة. وأكدت وزارة الصحة في بيان أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868، وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة، وكان 7148 في الرابع من أبريل. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضا من 23108 مرضى، مسجلا انخفاضا متصلا منذ ثلاثة أسابيع.
كورونا والحجر الصحي (9)

بريطانيا تعزل جميع القادمين من الخارج لمدة 14 يوما

ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد عن إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وقاية من فيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أنه "سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما". وأضافت أنه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي وسيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة.
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كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز وفيات كورونا بولاية نيويورك الأمريكية 20 ألفا

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها تجاوزت عتبة الـ20 ألفا. وأكدت إدارة الصحة المحلية على موقعها الرسمي، أن 20597 شخصا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال. وتظهر الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عاما. وسجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى. وكانت حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا لوقت طويل

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد الوفيات بكورونا في أمريكا يتجاوز 46 ألف حالة

أظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفا اليوم الأربعاء، بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد أمس الثلاثاء، إذ يقول معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض، إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 66 ألفا بحلول الرابع من أغسطس، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حال استمرت الوفيات في على هذا النحو.
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