الداخلية: 4183 شخصا اخترقوا الحظر في 24 ساعة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٩ م

وزارة الداخلية

رغم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة إلا ان بعض المواطنين ضربوا بقرارات الدولة عرض الحائط غبر عابئين بتبعات مخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وطالب رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة أزمة كورونا، من خلال الحرص على أرواحهم وسلوكياتهم، والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعلنة. وتابع: "إذا ماكنش المواطن واعي لهذه الإجراءات هيكون هو ده التحدي اللي بنواجه"، مؤكدا أن التزام المواطنين يجنبنا تفشي