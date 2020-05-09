جريمة

الداخلية: 4183 شخصا اخترقوا الحظر في 24 ساعة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٩ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
رغم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة إلا ان بعض المواطنين ضربوا بقرارات الدولة عرض الحائط غبر عابئين بتبعات مخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وطالب رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة أزمة كورونا، من خلال الحرص على أرواحهم وسلوكياتهم، والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعلنة. وتابع: "إذا ماكنش المواطن واعي لهذه الإجراءات هيكون هو ده التحدي اللي بنواجه"، مؤكدا أن التزام المواطنين يجنبنا تفشي
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

رحلة إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
حبس-كلابشات

الاستثمار العقاري حيلة شقيقين للنصب على أهالي سوهاج

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويلات مالية غير مشروعة، ضُبط فيهما شخصان. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 15000جنيه، وضبط عملات أجنبية بما يعادل 148 ألفا و450 جنيها تم ضبطها نقدياً، و7 ملايين جنيه تم ضبطها مستندياً.
ايام- الحظر (11)

262 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا قرار الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
تهريب بضائع

التصدي لـ9 قضايا تهريب جمركية بنصف مليون جنيه

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 9 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بضائع أجنبية الصنع، سجائر، مفروشات، أدوات صحية، أطقم رياضية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 596 ألف جنيه.
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ايام- الحظر (11)

262 مطعمًا ومحلا ومركزًا تجاريًّا خالفوا قرار الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادًا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
سنتر

غلق مركزين للدروس الحصوصية تحدى مالكاها قرار الحكومة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على جميع مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
شيشة-فى-المقاهى (3)

30 ألف مقهى و11 ألف سنتر تعليمي خالفوا الحظر بأسبوع

على مدار الأيام السبعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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