فان دايك: توقف كرة القدم جعلني أفكر في الاعتزال

تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

فان دايك

كشف الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أسباب اختياره اللعب للريدز، مشيرا إلى أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، جعله يفكر فيما بعد الاعتزال عن ممارسة اللعبة.. وتحدث فان دايك في تصريحات عبر شبكة "BT sport"، قائلا: "الشعور الذي أشعر به الآن بسبب توقف كرة القدم لم يسبق أن شعرت به من قبل، فتوقف اللعبة يجعلك تفكر في قرار الاعتزال وما بعده، وكم هو صعب على اللاعبين، فسيكون أمرا غريبا".

وواصل: "فستكون بحاجة إلى العمل بعد الاعتزال وإعالة عائلتك، ولكن ستكون هناك فترة من عدم اليقين عندما لا يكون لديك فكرة عما يجب فعله ، كما هو الحال في الوقت الحالي ، حيث ليس لديك فكرة عما سيحدث". وأردف: "قبل اتخاذ قرار اختيار ليفربول ، نظرت في جميع جوانب النادي، من حيث طريقة اللعب، زملائي في الفريق،

وواصل: "فستكون بحاجة إلى العمل بعد الاعتزال وإعالة عائلتك، ولكن ستكون هناك فترة من عدم اليقين عندما لا يكون لديك فكرة عما يجب فعله ، كما هو الحال في الوقت الحالي ، حيث ليس لديك فكرة عما سيحدث".



وأردف: "قبل اتخاذ قرار اختيار ليفربول ، نظرت في جميع جوانب النادي، من حيث طريقة اللعب، زملائي في الفريق، المدينة، والمشجعين، ومستقبل النادي".



وأضاف: "فكلها أشياء مثلت جزءا كبيرا من انضمامي لليفربول، وأعتقد أن اتخاذي لهذا القرار في ذلك التوقيت كان صحيحا، وخلال أول 6 أشهر لي وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا وساهم ذلك في تطوري كثيرا وكان مكافأة كبيرة لي".



واختتم: "هناك شيء ما بداخلي يجعلني أريد أن أكون أفضل دائما من أجل مساعدة الفريق وتقديم الأداء المثالي باستمرار، أحتاج إلى الحفاظ على نفس المستوى الذي كنت أقوم به خلال العامين الماضيين".