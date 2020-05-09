رياضة

فان دايك: توقف كرة القدم جعلني أفكر في الاعتزال

تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م
فان دايك
فان دايك
كشف الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أسباب اختياره اللعب للريدز، مشيرا إلى أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، جعله يفكر فيما بعد الاعتزال عن ممارسة اللعبة.. وتحدث فان دايك في تصريحات عبر شبكة "BT sport"، قائلا: "الشعور الذي أشعر به الآن بسبب توقف كرة القدم لم يسبق أن شعرت به من قبل، فتوقف اللعبة يجعلك تفكر في قرار الاعتزال وما بعده، وكم هو صعب على اللاعبين، فسيكون أمرا غريبا".
وواصل: "فستكون بحاجة إلى العمل بعد الاعتزال وإعالة عائلتك، ولكن ستكون هناك فترة من عدم اليقين عندما لا يكون لديك فكرة عما يجب فعله ، كما هو الحال في الوقت الحالي ، حيث ليس لديك فكرة عما سيحدث". وأردف: "قبل اتخاذ قرار اختيار ليفربول ، نظرت في جميع جوانب النادي، من حيث طريقة اللعب، زملائي في الفريق،
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مرتضى منصور (1) (1)

الزمالك يحذر أسامة نبيه في بيان رسمي: بطولاتنا ليست بالتفويت

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، اليوم السبت، بيانا رسميا، للرد على ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأسبق بالنادي، في أحد البرامج عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر، أثناء لعبه مع غزل المحلة، إذ أكد المجلس أن ما ردده "محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة"، مشددا على "أن اللاعب أساء لنفسه، ولكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك، أطلق هذه التصريحات، التي تسيء للنادى العريق".
وليد-صلاح-الدين-هشام-حنفى

هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".
هانى-رمزى

هاني رمزي يحلم بقيادة منتخب مصر والأهلي

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا زال يحلم بقيادة الفراعنة مستقبلا، وأنه تعرض لموقف صعب بعد فشل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: أرفض حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على معاملة خاصة في منتخب مصر، وأنا متفهم حاجة صلاح كنجم عالمي لحراسة خاصة، لكن يجب ألا يتم التمييز بينه وبين زملائه، دربت صلاح وتأهلنا لأولمبياد لندن 2012، ولم أتوقع أن يصل لهذا المستوى من النجومية، وأن يكون من أفضل 3 لاعبين في العالم خلال سنوات قليلة".
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ليفربول - أتليتكو مدريد

لاعب أتليتكو مدريد مصاب بفيروس كورونا

أصيب رينان لودي الظهير الأيسر البرازيلي لـ أتليتكو مدريد الإسباني بـ فيروس كورونا وفقا لتأكيدات "جلوبوسبورتي" البرازيلية و"آس" الإسبانية. ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس في مارس الماضي وأبلغ النادي الذي تابع حالاته في الأسابيع الأخيرة.? وأجرى له النادي الإسباني فحوصات ولم تظهر أي أعراض عليه، لكنها جاءت إيجابية يوم الجمعة وسيُعزل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل إجراء فحص أخر. ويعتقد لودي أن إصابته في مارس الماضي كانت مجرد أنفلونزا عادية، لكنه بدأ معاناة في التنفس ونقص الأكجسين.?
محمد- صلاح‎

لاعب واتفورد يكشف عن رد فعل صلاح عندما طلب قميصه

كشف الأرجنتيني إجناسيو بوسيتو، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، عن الطريقة التي حصل بها على قميص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في البريميرليج، التي خسرها الريدز بثلاثية نظيفة. وتحدث بوسيتو مع صحيفة أوليه الأرجنتينية، قائلًا: "عندما شاركت بديلًا في الشوط الثاني، كنت حريصًا على الركض في كل اتجاه، النتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا، أكثر من جذب انتباهي من لاعبي ليفربول على الصعيد البدني هو فان دايك، إنه وحش، عندما تشاهده تقول كيف يلعب كرة قدم وهو بهذا الحجم؟ صلاح، ماني وفيرمينو أيضًا جذبوا انتباهي."
محمد صلاح

أول تعليق من محمد صلاح على تقرير سكاي سبورتس

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "هل تؤيد استمرار صلاح مع ليفربول أم رحيله؟". ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد". وتناول التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.
صلاح - لوفرين

لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".
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