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فرنسا تسجل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م
كورونا
كورونا
سجلت السلطات الصحية في فرنسا 243 وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26230، بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 وفاة. وأكدت وزارة الصحة في بيان أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868، وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة، وكان 7148 في الرابع من أبريل. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضا من 23108 مرضى، مسجلا انخفاضا متصلا منذ ثلاثة أسابيع.
ويعد ذلك أقل بنسبة 30 في المئة عن عدد الذروة المسجل يوم 14 أبريل وكان 32292 مريضا طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وستبدأ فرنسا يوم الاثنين المقبل في رفع قيود العزل العام السارية على المستوى الوطني منذ قرابة شهرين.  وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية الأزمة الصحية بـ"الوباء العالمي"، مما دفع دولا
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كورونا والحجر الصحي (2)

توليفة دواء ثلاثية تظهر نتائج مبشرة لعلاج «كورونا»

أظهرت نتائج تجربة جرت في هونغ كونج، أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض عند المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأشارت النتائج إلى أن التوليفة أظهرت علامات مبشرة في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم. وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد.
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حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 31 ألف حالة

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصل إلى 31587 شخصا، بعد تسجيل 346 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتراجع عدد الوفيات عن الأيام السابقة، حيث أعلنت السلطات الصحية الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت يوم الأربعاء 649 وفاة. وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
كورونا والحجر الصحي (9)

بريطانيا تعزل جميع القادمين من الخارج لمدة 14 يوما

ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد عن إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وقاية من فيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أنه "سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما". وأضافت أنه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي وسيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة.
كورونا والحجر الصحي (8)

ألمانيا تسجل 1251 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات). وأكد معهد روبرت جوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة. وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص وذلك طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
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«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 135 وفاة بكورونا

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفيا خلال الساعات الـ24 الماضية استمرارا لتوجه انخفاض المعدل، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أعلن أمس السبت، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.
كورونا

تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 24 يوليو بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة. وجاء في مشروع قانون ناقشه مجلس الوزراء وسيحال على البرلمان الإثنين أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها في شكل مفاجئ".
ماكرون

ماكرون: رفع إجراءات العزل لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 289 إصابة بكورونا

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لافته أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء، إذ صرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض. مؤكدًا أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد أن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.
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