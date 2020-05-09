فرنسا تسجل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م

كورونا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 243 وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26230، بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 وفاة. وأكدت وزارة الصحة في بيان أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868، وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة، وكان 7148 في الرابع من أبريل. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضا من 23108 مرضى، مسجلا انخفاضا متصلا منذ ثلاثة أسابيع.

ويعد ذلك أقل بنسبة 30 في المئة عن عدد الذروة المسجل يوم 14 أبريل وكان 32292 مريضا طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وستبدأ فرنسا يوم الاثنين المقبل في رفع قيود العزل العام السارية على المستوى الوطني منذ قرابة شهرين. وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية الأزمة الصحية بـ"الوباء العالمي"، مما دفع دولا