متنرفزة وكيوت.. ريهام عبد الغفور ضحية رامز جلال

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٧ م

رامز جلال

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة سخر رامز جلال من ملابسها قائلا: "دي مش نازلة برنامج دي نازلة حضانة.. ميس ريهام داخلة الحضانة تلاعب العيال بالصلصال.. مالك متضايقة ليه انتي كنتي راكبة جمل مانتي جاية في طيارة وزي الفل". وتوالت سخرية رامز من الساعة التي ترتديها قائلا: "دي لابسة ساعة رجالي يا جماعة خدت ساعة جوزها"، وعندما عرضت لها المذيعة "آروى" صورة رامز جلال قالت عنه إنه "مصيبة سودا" قبل ظهور"رامز" بشخصيته الحقيقية.

وانهارت ريهام عبد الغفور عند تحرك كرسي الاعتراف قائلة: "والنبي بلاش غلاسة أبوس دماغك بلاش القرف دا، شعري هيبوظ". ودخلت ريهام عبد الغفور في نوبة من الصراخ والبكاء وطلبت منه تركها للخروج من كرسي الاعتراف وتعرضت للحظات صعبة عند إغراقها في حوض المياه. وبمجرد رؤيتها للكابوريا قالت، إنها تعاني من فوبيا،