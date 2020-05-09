فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أنا عيني زايغة.. صبري فواز ضيف برنامج شيخ الحارة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
صبري فواز
صبري فواز
حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. وقال صبري فواز، في تصريحاته، إنه يبحث دائما عن العمل الجيد الذى يتذكره الجمهور بعد سنوات طويلة، مكتفيا بحفظ الجمهور للدور الذي يؤديه والايفيهات والجمل سواء فى الشارع أو السوشيال ميديا. وفي فقرة إيجابي ولا سلبي وجهت له "الدغيدي" سؤالا بأن الشخصية التي قدمها في فيلم كلمني شكرا تشبه شخصيته في الحقيقة ليرد: "أنا عيني زايغة".
وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال"فواز": "أنا حاد جدا على السوشيال ميديا لأنه فى ناس بتدخل الأمور فى بعضها، إذا قولت رأى فى ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسى، بحب أكون على طبيعتي". ويشارك صبري فواز في حلقة واحدة كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر،
اقرأ المزيد
صبرى فواز

قلبي من الحزن كرمش.. صبري فواز يحكي أصعب سنوات حياته

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، وردا على سؤال شيخ الحارة عن سبب دخوله في حالة من الحزن والاكتئاب دامت لمدة 5 سنوات. قال "فواز": "إنهم أسوأ خمس سنين ممكن يعدوا على أي انسان في حياته من أول سنة 2012 إلى سنة 2017 كل الحبايب القريبين ماتوا ورا بعض فجأة مات 8 من أقرب الناس لي 5 أخواتي وأمي وخالي وابن خالي اللي عايش معانا في البيت وأنا مافهمتش ايه اللي بيحصل ومافوقتش من الحزن لمدة 5 سنين ورا بعض وسبحان الله أقرب دايرة وأغلى ناس انا ساعتها قولت قلبي من الحزن كرمش".
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

متنرفزة وكيوت.. ريهام عبد الغفور ضحية رامز جلال

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة سخر رامز جلال من ملابسها قائلا: "دي مش نازلة برنامج دي نازلة حضانة.. ميس ريهام داخلة الحضانة تلاعب العيال بالصلصال.. مالك متضايقة ليه انتي كنتي راكبة جمل مانتي جاية في طيارة وزي الفل". وتوالت سخرية رامز من الساعة التي ترتديها قائلا: "دي لابسة ساعة رجالي يا جماعة خدت ساعة جوزها"، وعندما عرضت لها المذيعة "آروى" صورة رامز جلال قالت عنه إنه "مصيبة سودا" قبل ظهور"رامز" بشخصيته الحقيقية.
دينا-الشربينى (2)

دينا الشربيني تتصدر «تويتر».. ومغردون: وحش تمثيل

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع "تويتر"، بعد مشهد مؤثر لها بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تجسد من خلاله شخصية "رقية"، وظهرت في المشهد وهي تصرخ وتبكي بسبب خطف زوجها لابنها، وتفاعل المغردون مع هاشتاج "دينا الشربيني" وكتبوا من خلاله عددا من التعليقات من بينها: "دينا الشربيني معجونة بتلقائية الأداء.. أفضل ممثلة شابة.. دينا الشربيني وحش تمثيل.. دينا بتمثل حلو جدا.. شابو دينا الشربيني عاملة دور عظيم.. مجرمة تمثيل.. ممثلة شاطرة وموهوبة جدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
صبرى فواز

قلبي من الحزن كرمش.. صبري فواز يحكي أصعب سنوات حياته

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، وردا على سؤال شيخ الحارة عن سبب دخوله في حالة من الحزن والاكتئاب دامت لمدة 5 سنوات. قال "فواز": "إنهم أسوأ خمس سنين ممكن يعدوا على أي انسان في حياته من أول سنة 2012 إلى سنة 2017 كل الحبايب القريبين ماتوا ورا بعض فجأة مات 8 من أقرب الناس لي 5 أخواتي وأمي وخالي وابن خالي اللي عايش معانا في البيت وأنا مافهمتش ايه اللي بيحصل ومافوقتش من الحزن لمدة 5 سنين ورا بعض وسبحان الله أقرب دايرة وأغلى ناس انا ساعتها قولت قلبي من الحزن كرمش".
1287338-هشام-سليم

هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
مصطفى-حجاج (2)

«حاسب يا طيب».. مصطفى حجاج يُغني تتر مسلسل خيانة عهد

طرحت شركة العدل جروب على صفحتها عبر «إنستجرام» أغنية «حاسب يا طيب» تتر مسلسل «خيانة عهد» بصوت المطرب مصطفى حجاج، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. والمسلسل من بطولة يسرا، إذ يشارك فيه كلا من: «حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا»، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة في رمضان.
فيفى-عبده

«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]