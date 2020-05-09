أنا عيني زايغة.. صبري فواز ضيف برنامج شيخ الحارة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م

صبري فواز

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. وقال صبري فواز، في تصريحاته، إنه يبحث دائما عن العمل الجيد الذى يتذكره الجمهور بعد سنوات طويلة، مكتفيا بحفظ الجمهور للدور الذي يؤديه والايفيهات والجمل سواء فى الشارع أو السوشيال ميديا. وفي فقرة إيجابي ولا سلبي وجهت له "الدغيدي" سؤالا بأن الشخصية التي قدمها في فيلم كلمني شكرا تشبه شخصيته في الحقيقة ليرد: "أنا عيني زايغة".

وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال"فواز": "أنا حاد جدا على السوشيال ميديا لأنه فى ناس بتدخل الأمور فى بعضها، إذا قولت رأى فى ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسى، بحب أكون على طبيعتي". ويشارك صبري فواز في حلقة واحدة كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر،