رياضة

هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م
هشام حنفي
هشام حنفي
قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".
وعن انضمامه إلى الزمالك، كشف حنفي: "حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام أقنعوني بالانضمام للزمالك بسبب علاقتي الوطيدة بهم، ذهبت للنادي بالفعل وتدربت معهم ثلاثة أيام لكنني لم أشعر بنفسي هناك رغم أن العرض كان 3 أضعاف الأهلي". وأردف: "تحدثت مع محمود الخطيب وحكيت له القصة، نصحني بعدم الانتقال إلى الزمالك لكي
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مرتضى منصور (1) (1)

الزمالك يحذر أسامة نبيه في بيان رسمي: بطولاتنا ليست بالتفويت

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، اليوم السبت، بيانا رسميا، للرد على ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأسبق بالنادي، في أحد البرامج عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر، أثناء لعبه مع غزل المحلة، إذ أكد المجلس أن ما ردده "محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة"، مشددا على "أن اللاعب أساء لنفسه، ولكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك، أطلق هذه التصريحات، التي تسيء للنادى العريق".
فان دايك

فان دايك: توقف كرة القدم جعلني أفكر في الاعتزال

كشف الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أسباب اختياره اللعب للريدز، مشيرا إلى أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، جعله يفكر فيما بعد الاعتزال عن ممارسة اللعبة.. وتحدث فان دايك في تصريحات عبر شبكة "BT sport"، قائلا: "الشعور الذي أشعر به الآن بسبب توقف كرة القدم لم يسبق أن شعرت به من قبل، فتوقف اللعبة يجعلك تفكر في قرار الاعتزال وما بعده، وكم هو صعب على اللاعبين، فسيكون أمرا غريبا".
هانى-رمزى

هاني رمزي يحلم بقيادة منتخب مصر والأهلي

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا زال يحلم بقيادة الفراعنة مستقبلا، وأنه تعرض لموقف صعب بعد فشل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: أرفض حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على معاملة خاصة في منتخب مصر، وأنا متفهم حاجة صلاح كنجم عالمي لحراسة خاصة، لكن يجب ألا يتم التمييز بينه وبين زملائه، دربت صلاح وتأهلنا لأولمبياد لندن 2012، ولم أتوقع أن يصل لهذا المستوى من النجومية، وأن يكون من أفضل 3 لاعبين في العالم خلال سنوات قليلة".
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حمد -حسام- ميدو

ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي: صحة أبنائنا أهم من استكمال الدوري

طالب إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، قائلا: "يوجد ما يقرب من 15 فريقًا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك". وواصل حديثه، قائلا: "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا، نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".
إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
محمد إبراهيم (1)

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبًا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "تلقيت عروضا كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا: "لم أفكر أبدًا في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
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