هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م

هشام حنفي

قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".

وعن انضمامه إلى الزمالك، كشف حنفي: "حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام أقنعوني بالانضمام للزمالك بسبب علاقتي الوطيدة بهم، ذهبت للنادي بالفعل وتدربت معهم ثلاثة أيام لكنني لم أشعر بنفسي هناك رغم أن العرض كان 3 أضعاف الأهلي". وأردف: "تحدثت مع محمود الخطيب وحكيت له القصة، نصحني بعدم الانتقال إلى الزمالك لكي

وعن انضمامه إلى الزمالك، كشف حنفي: "حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام أقنعوني بالانضمام للزمالك بسبب علاقتي الوطيدة بهم، ذهبت للنادي بالفعل وتدربت معهم ثلاثة أيام لكنني لم أشعر بنفسي هناك رغم أن العرض كان 3 أضعاف الأهلي".



وأردف: "تحدثت مع محمود الخطيب وحكيت له القصة، نصحني بعدم الانتقال إلى الزمالك لكي لا تنتهي علاقتي مع الأهلي، وطلب مني الحديث مع طارق سليم بما أنه كان المشرف على قطاع الكرة لكنه لم يوافق على عودتي للأهلي فأخبرت الخطيب بأنني سأعتزل وطلبت مباراة اعتزال، قال لي أنت ما زلت صغيرا لماذا تعتزل؟".



وأوضح: "حلمي طولان تحدث معي للانضمام إلى حرس الحدود ووافقت بعد مكالمات كثيرة منه لإقناعي، بالانضمام لحرس الحدود ولعبت 8 سنوات إضافية هي أفضل فترات مسيرتي بعد أن كنت سأعتزل، 4 منهم مع حرس الحدود ثم الاتحاد السكندري".

