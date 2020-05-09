قلبي من الحزن كرمش.. صبري فواز يحكي أصعب سنوات حياته

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م

صبري فواز

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، وردا على سؤال شيخ الحارة عن سبب دخوله في حالة من الحزن والاكتئاب دامت لمدة 5 سنوات. قال "فواز": "إنهم أسوأ خمس سنين ممكن يعدوا على أي انسان في حياته من أول سنة 2012 إلى سنة 2017 كل الحبايب القريبين ماتوا ورا بعض فجأة مات 8 من أقرب الناس لي 5 أخواتي وأمي وخالي وابن خالي اللي عايش معانا في البيت وأنا مافهمتش ايه اللي بيحصل ومافوقتش من الحزن لمدة 5 سنين ورا بعض وسبحان الله أقرب دايرة وأغلى ناس انا ساعتها قولت قلبي من الحزن كرمش".

وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال"فواز": "أنا حاد جدا على السوشيال ميديا لأنه فى ناس بتدخل الأمور فى بعضها، إذا قولت رأى فى ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسى، بحب أكون على طبيعتي". ويشارك صبري فواز في حلقة واحدة كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر،



وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال"فواز": "أنا حاد جدا على السوشيال ميديا لأنه فى ناس بتدخل الأمور فى بعضها، إذا قولت رأى فى ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسى، بحب أكون على طبيعتي".



ويشارك صبري فواز في حلقة واحدة كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وإخراج وائل إحسان، ومن إنتاج شركة الصبّاح.



وكانت آخر أعمال صبري فواز مسلسل مملكة إبليس من بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أسماء جلال، أحمد داود، محمود الليثي، كريم قاسم، خالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج، أحمد خالد موسى، وموسيقى تصويرية تامر كروان، وعرض على منصة شاهد.