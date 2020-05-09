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حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 31 ألف حالة

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م
كورونا
كورونا
أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصل إلى 31587 شخصا، بعد تسجيل 346 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتراجع عدد الوفيات عن الأيام السابقة، حيث أعلنت السلطات الصحية الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت يوم الأربعاء 649 وفاة. وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
وكانت سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الوباء في المملكة المتحدة. ومن المنتظر أن يعلن جونسون تخفيفا محدودا جدا لتدابير العزل العام التي تفرضها بريطانيا هذا الأسبوع، في محاولة لضمان عدم حدوث ذروة ثانية للإصابات في بلد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فيه
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كورونا والحجر الصحي (2)

توليفة دواء ثلاثية تظهر نتائج مبشرة لعلاج «كورونا»

أظهرت نتائج تجربة جرت في هونغ كونج، أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض عند المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأشارت النتائج إلى أن التوليفة أظهرت علامات مبشرة في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم. وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد.
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تسجل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 243 وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26230، بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 وفاة. وأكدت وزارة الصحة في بيان أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868، وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة، وكان 7148 في الرابع من أبريل. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضا من 23108 مرضى، مسجلا انخفاضا متصلا منذ ثلاثة أسابيع.
كورونا والحجر الصحي (9)

بريطانيا تعزل جميع القادمين من الخارج لمدة 14 يوما

ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد عن إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وقاية من فيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أنه "سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما". وأضافت أنه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي وسيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة.
كورونا والحجر الصحي (8)

ألمانيا تسجل 1251 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات). وأكد معهد روبرت جوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة. وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص وذلك طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
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كورونا والحجر الصحي (8)

ألمانيا تسجل 1251 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات). وأكد معهد روبرت جوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة. وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص وذلك طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز وفيات كورونا بولاية نيويورك الأمريكية 20 ألفا

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها تجاوزت عتبة الـ20 ألفا. وأكدت إدارة الصحة المحلية على موقعها الرسمي، أن 20597 شخصا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال. وتظهر الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عاما. وسجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى. وكانت حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا لوقت طويل

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
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