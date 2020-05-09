حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 31 ألف حالة

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م

كورونا

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصل إلى 31587 شخصا، بعد تسجيل 346 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتراجع عدد الوفيات عن الأيام السابقة، حيث أعلنت السلطات الصحية الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت يوم الأربعاء 649 وفاة. وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".

وكانت سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الوباء في المملكة المتحدة. ومن المنتظر أن يعلن جونسون تخفيفا محدودا جدا لتدابير العزل العام التي تفرضها بريطانيا هذا الأسبوع، في محاولة لضمان عدم حدوث ذروة ثانية للإصابات في بلد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فيه