الزمالك يحذر أسامة نبيه في بيان رسمي: بطولاتنا ليست بالتفويت

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م

مرتضى منصور

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، اليوم السبت، بيانا رسميا، للرد على ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأسبق بالنادي، في أحد البرامج عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر، أثناء لعبه مع غزل المحلة، إذ أكد المجلس أن ما ردده "محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة"، مشددا على "أن اللاعب أساء لنفسه، ولكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك، أطلق هذه التصريحات، التي تسيء للنادى العريق".

وشدد مجلس الزمالك، على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه، وليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره، محذرا نبيه من "الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة". وكان أسامه نبيه، قد خرج بتصريحات تلفزيونية، أكد فيها أن "قلبه لم يطاوعه على تسجيل