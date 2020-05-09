رياضة

الزمالك يحذر أسامة نبيه في بيان رسمي: بطولاتنا ليست بالتفويت

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، اليوم السبت، بيانا رسميا، للرد على ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأسبق بالنادي، في أحد البرامج عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر، أثناء لعبه مع غزل المحلة، إذ أكد المجلس أن ما ردده "محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة"، مشددا على "أن اللاعب أساء لنفسه، ولكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك، أطلق هذه التصريحات، التي تسيء للنادى العريق".
وشدد مجلس الزمالك، على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه، وليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره، محذرا نبيه من "الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة". وكان أسامه نبيه، قد خرج بتصريحات تلفزيونية، أكد فيها أن "قلبه لم يطاوعه على تسجيل
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وليد-صلاح-الدين-هشام-حنفى

هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".
فان دايك

فان دايك: توقف كرة القدم جعلني أفكر في الاعتزال

كشف الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أسباب اختياره اللعب للريدز، مشيرا إلى أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، جعله يفكر فيما بعد الاعتزال عن ممارسة اللعبة.. وتحدث فان دايك في تصريحات عبر شبكة "BT sport"، قائلا: "الشعور الذي أشعر به الآن بسبب توقف كرة القدم لم يسبق أن شعرت به من قبل، فتوقف اللعبة يجعلك تفكر في قرار الاعتزال وما بعده، وكم هو صعب على اللاعبين، فسيكون أمرا غريبا".
هانى-رمزى

هاني رمزي يحلم بقيادة منتخب مصر والأهلي

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا زال يحلم بقيادة الفراعنة مستقبلا، وأنه تعرض لموقف صعب بعد فشل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: أرفض حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على معاملة خاصة في منتخب مصر، وأنا متفهم حاجة صلاح كنجم عالمي لحراسة خاصة، لكن يجب ألا يتم التمييز بينه وبين زملائه، دربت صلاح وتأهلنا لأولمبياد لندن 2012، ولم أتوقع أن يصل لهذا المستوى من النجومية، وأن يكون من أفضل 3 لاعبين في العالم خلال سنوات قليلة".
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مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس بالقلم.. والدوري لن يعود

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه، مشيرا في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" إلى أن "كهربا تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، خلال أحد المعسكرات"، وأنه "ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب"، كاشفا أن جروس تحدث مع فايلر المدير الفني للأهلي عن هذه الواقعة وحذره من أخلاق كهربا.
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي عن عودته للزمالك: النادي لا يرحب بي

اعترف باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي، بالخطأ الذي ارتكبه ضد جماهير النادي الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، جاء ذلك في برنامج "أقر وأعترف" الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، قائلا: "أعترف بخطئي عندما قمت بفعل إشارة خارجه لجماهير الأهلي، لكني بشر وتعرضت للسباب بأمي وزوجتي ويجب التماس العذر لي". وواصل مرسي قائلا: "لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفًا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
اتحاد-الكرة (1)

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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