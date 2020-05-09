مستشار الرئيس للصحة: القاهرة أكثر محافظة بها كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة للشئون الصحية، إن مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك مستشفيات لم يتم استخدامها ولدينا في مصر عدد كبير من مستشفيات الصدر موزعة بمحافظات الجمهورية وسيكون جزء منها مؤهلاً لهذا وسنزودها بإمكانيات أخرى وليس معنى تأهيلها أن مستشفيات العزل امتلات. وأضاف عوض، خلال مداخلة ببرنامج القاهرة الآن على قناة الحدث: أنه سيجرى تخصيص جزء من هذه المستشفيات لمرضى كورونا وستعود مستشفيات العزل للقيام بدورها بعد انتهاء الأزمة، ليس البى سى أر هو الاختبار الوحيد الذى يجرى لكورونا هناك اختبار سريع واختبار بى سى أر.

وتابع: "ليس كل المشتبه بهم يجرى لهم بى سى أر، ونحن أجرينا حوالى مليون اختبار ولكنها ليست بى سى أر أو اختبار سريع فقط ولكن هناك تحاليل أخرى". وأوضح: "طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة ونتابع المخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزياة