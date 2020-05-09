سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مستشار الرئيس للصحة: القاهرة أكثر محافظة بها كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة للشئون الصحية، إن مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك مستشفيات لم يتم استخدامها ولدينا في مصر عدد كبير من مستشفيات الصدر موزعة بمحافظات الجمهورية وسيكون جزء منها مؤهلاً لهذا وسنزودها بإمكانيات أخرى وليس معنى تأهيلها أن مستشفيات العزل امتلات. وأضاف عوض، خلال مداخلة ببرنامج القاهرة الآن على قناة الحدث: أنه سيجرى تخصيص جزء من هذه المستشفيات لمرضى كورونا وستعود مستشفيات العزل للقيام بدورها بعد انتهاء الأزمة، ليس البى سى أر هو الاختبار الوحيد الذى يجرى لكورونا هناك اختبار سريع واختبار بى سى أر.
وتابع: "ليس كل المشتبه بهم يجرى لهم بى سى أر، ونحن أجرينا حوالى مليون اختبار ولكنها ليست بى سى أر أو اختبار سريع فقط ولكن هناك تحاليل أخرى". وأوضح: "طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة ونتابع المخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزياة
اقرأ المزيد
السيسي (1)

السيسي يصدر قانون بتعديلات الضريبة على العقارات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد. ويستهدف القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية. وتضمن القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 488 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (9)

الصحة العالمية: اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد، إذ صرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددًا على أنهم سيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات، مضيفًا أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربًا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة، وفقًا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (10)

بلومبرج: تكلفة علاج فيروس كورونا لن تزيد عن 29 دولار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستكون دولارا واحدا لكل واحد منها، على أن لا تتجاوز الـ29 دولارا، وذلك بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها، مشيرة إلى أن "التجارب السريرية تجري حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد". وأضافت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، "أقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولارا".
أول-صلاة-تراويح-من-جامع-عمرو-بن-العاص‎ (8)

وزير الأوقاف: لا مجال لصلاة الجمع والتراويح بالمساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، لافتا أن عودتها متوقفة على زوال علة تعليقها، موضحا في بيان له، أنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
كوريا - كورونا

قنصلية الصين: مستعدون للعمل مع مصر في مكافحة كورونا

أرسل القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، إذ جاء في الخطاب: «نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا والأكثر دقة وشمولا لمكافحة الوباء».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]