سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

توليفة دواء ثلاثية تظهر نتائج مبشرة لعلاج «كورونا»

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م
كورونا
كورونا
أظهرت نتائج تجربة جرت في هونغ كونج، أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض عند المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأشارت النتائج إلى أن التوليفة أظهرت علامات مبشرة في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم. وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد.
بينما مجموعة أخرى تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط، ونشرت النتائج في دورية لانسيت الطبية وأظهرت أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بـ 5 أيام أي بواقع 7 أيام مقابل 12 يوما. وقال كوك يونغ يوين الاستاذ في جامعة هونغ
اقرأ المزيد
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 31 ألف حالة

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصل إلى 31587 شخصا، بعد تسجيل 346 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتراجع عدد الوفيات عن الأيام السابقة، حيث أعلنت السلطات الصحية الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت يوم الأربعاء 649 وفاة. وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تسجل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 243 وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26230، بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 وفاة. وأكدت وزارة الصحة في بيان أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868، وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة، وكان 7148 في الرابع من أبريل. وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضا من 23108 مرضى، مسجلا انخفاضا متصلا منذ ثلاثة أسابيع.
كورونا والحجر الصحي (9)

بريطانيا تعزل جميع القادمين من الخارج لمدة 14 يوما

ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد عن إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وقاية من فيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أنه "سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما". وأضافت أنه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي وسيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة.
كورونا والحجر الصحي (8)

ألمانيا تسجل 1251 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات). وأكد معهد روبرت جوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة. وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص وذلك طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (3)

الإمارات تعلن عن علاج جديد لكورونا بالخلايا الجذعية

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن ابتكار علاج لفيروس كورونا المستجد بـ"الخلايا الجذعية"، إذ أكدت وكالة أنباء الإمارات، أن وزارة الاقتصاد منحت براءة اختراع لعلاجٍ بـ"الخلايا الجذعية" مبتكر وواعد لالتهابات فيروس "كورونا المستجد"، وقد طور هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي لـ"الخلايا الجذعية"، ويتضمن استخراج "الخلايا الجذعية" من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع "الخلايا الجذعية"، وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة وشفيت.
مسجد-الدمرداش (3)

الأوقاف: لا قرارات بشأن فتح المساجد خلال الأيام المقبلة

نفى الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وجود أي قرارات جديدة تتعلق بفتح المساجد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرار معلق حتى زوال العلة "وباء كورونا".
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بكورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]