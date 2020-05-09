توليفة دواء ثلاثية تظهر نتائج مبشرة لعلاج «كورونا»

تحرير:خالد وربي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ م

كورونا

أظهرت نتائج تجربة جرت في هونغ كونج، أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض عند المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأشارت النتائج إلى أن التوليفة أظهرت علامات مبشرة في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم. وقارنت تلك التجربة التي شملت 12 مريضا بين من تم إعطاؤهم الدواء المركب من دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد.

بينما مجموعة أخرى تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط، ونشرت النتائج في دورية لانسيت الطبية وأظهرت أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بـ 5 أيام أي بواقع 7 أيام مقابل 12 يوما. وقال كوك يونغ يوين الاستاذ في جامعة هونغ