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باركيلي.. أغنية للمطرب محمد الحلو عن شهداء الجيش

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م
محمد الحلو
محمد الحلو
طرح المطرب محمد الحلو أغنية وطنية جديدة بعنوان "باركيلي" تمجيدا لشهداء القوات المسلحة بسيناء، وتتضمن الأغنية ظهور عددا من صور شهداء الجيش المصري في مقدمتهم الشهيد العقيد أحمد المنسي، وتم طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أحمد مادو، وإخراج أنس الديب. وقبل أسابيع شارك الفنان محمد الحلو في حفل ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وعرض على قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب".
وغنى"الحلو" خلال الحفل مجموعة من الأغاني منها "عظيمة يامصر، وأهيم شوقا، وماتفوتنيش انا وحدي" وغيرها من الأغانيات الجميلة.                                                   
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