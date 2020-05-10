طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل وغائم جزئيا مع شبورة صباحية والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على الشمال مائل للبرودة على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: العظمى الصغرىالقاهرة 29 17الإسكندرية 23 17طنطا 28 17شبين الكوم 28 16دمنهور 25 17بلطيم 24 16مطروح 23 16السلوم 26 14سيوة 27 13بورسعيد 23 18دمياط 24 18الزقازيق

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



المدينة: العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

الإسكندرية 23 17

طنطا 28 17

شبين الكوم 28 16

دمنهور 25 17

بلطيم 24 16

مطروح 23 16

السلوم 26 14

سيوة 27 13

بورسعيد 23 18

دمياط 24 18

الزقازيق 28 17

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 17

العريش 24 16

رفح 25 15

رأس سدر 30 19

نخل 28 13

نويبع 28 20

طابا 27 18

كاترين 24 12

الطور 29 19

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 34 20

مرسى علم 32 21

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 16

أسيوط 31 17

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 20

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 33 16

شلاتين 32 21

أبو رماد 30 21

حلايب 29 23

رأس حدربة 29 22



