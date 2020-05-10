الضريبة وكورونا والمعاشات.. السيسي يصدر 4 قوانين

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، كما أصدر قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ووقع السيسي، قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من أول يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأصدر قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام

ووقع السيسي، قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من أول يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأصدر قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



تم نشر هذه القوانين في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأحد.



