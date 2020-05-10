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الضريبة وكورونا والمعاشات.. السيسي يصدر 4 قوانين

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، كما أصدر قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ووقع السيسي، قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من أول يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأصدر قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام
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طارق عامر: نبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة. وقال عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية: تطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها "ادعم عمال اليومية" و"دعمك حياة" و"تطهير وتعقيم القرى"، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميًّا خاصة خلال شهر رمضان على الأسر المتضررة.
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إعلان «مدينتي» يرسخ الطبقية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما تضمنه إعلان "مدينتي" من رسائل أثارت غضب قطاع عريض من المواطنين المصريين. وأضاف أبوطالب، في طلبه اليوم الأحد، أن الإعلان يدور حول مجمع "مدينتي" الواقع شرقي القاهرة، إذ يظهر سكانه في مقطع مصور وهم يتحدثون عن طيب العيش فيه وجودة خدماته المتعددة التي تغنيهم عن الخروج منه وتحد تواصلهم مع باقي فئات المجتمع المصري.
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نائب: أزمة كورونا أكدت أهمية الاعتماد على أنفسنا

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها تفرض علينا التوجه الصناعي الداخلي بدلا من الانفتاح الخارجى، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى. وأوضح أن الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وتحديدا الكمامات والملابس الواقية ومنتجات دوائية ذات الصلة بالامراض الوبائية وكذلك أجهزة للتنفس الصناعي، تأتي في مقدمة الصناعات التي يجب تكثيف الجهود لتوطينها في مصر.
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السيسي يصدر قانون بتعديلات الضريبة على العقارات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد. ويستهدف القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية. وتضمن القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
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تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا في أول مرحلتين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو المقبل، التي كانت محددة من قبل، نظرا لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.
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برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
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السيسي مهنئًا بحلول رمضان: نتضرع إلى الله أن يحفظ بلدنا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والعرب والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنه يأتي هذا العام في ظل حالة من التكاتف والتلاحم.
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