تضارب الأنباء حول سبب وفاة رئيس مخابرات حكومة الوفاق

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

عناصر من الجيش الليبي - صورة أرشيفية

تضاربت الأنباء الواردة من ليبيا حول سبب وفاة رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق الليبية اللواء عبد القادر التهامي، الذى توفي في ظروف غامضة، في وقت تتكتم فيه حكومة الوفاق عن كشف تفاصيل تلك الوفاة، فيما أشارت مصادر ليبية، إلى مقتل المسؤول بعد يومين على خطفه من قبل وحدات "النواصي" التابعة للجيش الوطني الليبي، بينما أشارت حسابات مقربة من حكومة الوفاق إلى أن الوفاة نجمت عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

يأتي موت التهامي بعد ساعات من توجيه القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس السبت، تحذيرا إلى من وصفتهم بـ"التكفيريين المتطرفين، المليشيات الإجرامية، المرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب، الغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"