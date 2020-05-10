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تضارب الأنباء حول سبب وفاة رئيس مخابرات حكومة الوفاق

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص
عناصر من الجيش الليبي - صورة أرشيفية
عناصر من الجيش الليبي - صورة أرشيفية
تضاربت الأنباء الواردة من ليبيا حول سبب وفاة رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق الليبية اللواء عبد القادر التهامي، الذى توفي في ظروف غامضة، في وقت تتكتم فيه حكومة الوفاق عن كشف تفاصيل تلك الوفاة، فيما أشارت مصادر ليبية، إلى مقتل المسؤول بعد يومين على خطفه من قبل وحدات "النواصي" التابعة للجيش الوطني الليبي، بينما أشارت حسابات مقربة من حكومة الوفاق إلى أن الوفاة نجمت عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.
يأتي موت التهامي بعد ساعات من توجيه القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس السبت، تحذيرا إلى من وصفتهم بـ"التكفيريين المتطرفين، المليشيات الإجرامية، المرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب، الغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"
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كورونا

جيش الجزائر ينتج 30 ألف كمامة يوميا لمواجهة «كورونا»

كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن وحداته الإنتاجية، تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع واق، وذلك من أجل تلبية احتياطات مصالح الصحة العسكرية التي تتواجد بالصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن الجيش جاهز للتدخل وإسناد المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، وأن مديرية الصناعة العسكرية، تمتلك إمكانيات معتبرة خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية.
كورونا

وزير الصحة اللبناني: قد نطلب من الحكومة إغلاق البلاد

أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة المقبلة مرتفعة، مضيفا أنه سيطلب من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عنه القول، خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين.
كورونا والحجر الصحي (6)

السعودية تسجل 1704 إصابات جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في المملكة أصبحت 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 37136 حالة 26753 منها نشطة، بما في ذلك 140 مريضا في حالة حرجة. وتماثل 1024 مصابا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 10144 شخصا.
كورونا والحجر الصحي (9)

199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الجمعة، فيما ازداد عدد الإصابات بواقع 199 حالة خلال آخر 24 ساعة. وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 5910 حالات، والوفيات 186، مقابل 2461 حالة شفاء سجلت 137 منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك منذ الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالعدوى في المملكة في الثاني من مارس الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن معدل الوفيات بالفيروس مستمر في الانخفاض منذ نهاية أبريل ليصل حاليا إلى 3.1%، فيما تواصل نسبة التعافي ارتفاعها وبلغت 41.6%.
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مطار-معيتيقة-الدولي

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس

تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لليوم السبت، لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التونسية، إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية، موضحة أنها اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي.
حفتر

حفتر يعلن قبوله بهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان. وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، في بيان في بنغازي إن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وهذه الهدنة أعلنت استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال، لكنه حذر من أن الرد سيكون فوريا وقاسيا على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
عقيلة-صالح (1)

رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".
وزارة الخارجية

«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
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