وزير الصحة اللبناني: قد نطلب من الحكومة إغلاق البلاد

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

إجراءات للوقاية من كورونا - صورة أرشيفية

أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة المقبلة مرتفعة، مضيفا أنه سيطلب من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عنه القول، خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين.

يأتي ذلك بعدما خفت وتيرة الإصابات في الأسبوع الأخير نتيجة المرحلة الثانية من عودة المغترب اللبناني. وشكر وزير الصحة، الصين على دعمها، لما لهذا الجهاز من أهمية، مشيرا إلى أنها ليست المبادرة الأولى من الصين وتأتي ضمن التعاون الوثيق بين الدولتين. وأعرب الوزير عن أمله في الحصول على جهاز آخر لمعبر العبودية