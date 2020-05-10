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وزير الصحة اللبناني: قد نطلب من الحكومة إغلاق البلاد

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
إجراءات للوقاية من كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات للوقاية من كورونا - صورة أرشيفية
أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة المقبلة مرتفعة، مضيفا أنه سيطلب من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عنه القول، خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين.
يأتي ذلك بعدما خفت وتيرة الإصابات في الأسبوع الأخير نتيجة المرحلة الثانية من عودة المغترب اللبناني. وشكر وزير الصحة، الصين على دعمها، لما لهذا الجهاز من أهمية، مشيرا إلى أنها ليست المبادرة الأولى من الصين وتأتي ضمن التعاون الوثيق بين الدولتين. وأعرب الوزير عن أمله في الحصول على جهاز آخر لمعبر العبودية
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كورونا

جيش الجزائر ينتج 30 ألف كمامة يوميا لمواجهة «كورونا»

كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن وحداته الإنتاجية، تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع واق، وذلك من أجل تلبية احتياطات مصالح الصحة العسكرية التي تتواجد بالصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن الجيش جاهز للتدخل وإسناد المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، وأن مديرية الصناعة العسكرية، تمتلك إمكانيات معتبرة خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

تضارب الأنباء حول سبب وفاة رئيس مخابرات حكومة الوفاق

تضاربت الأنباء الواردة من ليبيا حول سبب وفاة رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق الليبية اللواء عبد القادر التهامي، الذى توفي في ظروف غامضة، في وقت تتكتم فيه حكومة الوفاق عن كشف تفاصيل تلك الوفاة، فيما أشارت مصادر ليبية، إلى مقتل المسؤول بعد يومين على خطفه من قبل وحدات "النواصي" التابعة للجيش الوطني الليبي، بينما أشارت حسابات مقربة من حكومة الوفاق إلى أن الوفاة نجمت عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.
كورونا والحجر الصحي (6)

السعودية تسجل 1704 إصابات جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في المملكة أصبحت 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 37136 حالة 26753 منها نشطة، بما في ذلك 140 مريضا في حالة حرجة. وتماثل 1024 مصابا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 10144 شخصا.
كورونا والحجر الصحي (9)

199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الجمعة، فيما ازداد عدد الإصابات بواقع 199 حالة خلال آخر 24 ساعة. وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 5910 حالات، والوفيات 186، مقابل 2461 حالة شفاء سجلت 137 منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك منذ الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالعدوى في المملكة في الثاني من مارس الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن معدل الوفيات بالفيروس مستمر في الانخفاض منذ نهاية أبريل ليصل حاليا إلى 3.1%، فيما تواصل نسبة التعافي ارتفاعها وبلغت 41.6%.
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الداخلية-اللبنانية

لبنان يسمح بفتح مزيد من الأنشطة التجارية

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا يسمح بفتح عدد من الأنشطة التجارية اعتبارًا من الغد، في إطار المرحلة الثانية التي أقرتها الحكومة للتخفيف التدريجي من القيود المفروضة على عمل المؤسسات والأنشطة التجارية استنادًا إلى حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا". وتضمن قرار وزير الداخلية السماح لجميع المطاعم بالعمل يوميًّا ابتداء من الخامسة فجرًا وحتى التاسعة مساء، وفتح صالات استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.
لبنان (2)

قائد اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها رغم كورونا

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوة في جنوب لبنان رغم الوضع الصعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.
بوريس-جونسون (3)

جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
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