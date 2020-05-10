«CIB» يساهم بـ7 ملايين دولار لإتاحة اختبارات كورونا

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خطابا من هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات، مضيفا أن البنك تبرع أيضا بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الإفريقي ضد فيروس كورونا.

وأعرب عز العرب، عن تقديره وفخره كمواطن مصري بكافة المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة الفيروس، لافتا إلى "أننا نحتاج جميعا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للتكاتف مع شعوب القارة الإفريقية في مواجهة عدونا المشترك COVID-19".وأكد أن البنك التجاري الدولي يسعى لتعميق العلاقات مع الدول الإفريقية تماشيا

وأعرب عز العرب، عن تقديره وفخره كمواطن مصري بكافة المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة الفيروس، لافتا إلى "أننا نحتاج جميعا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للتكاتف مع شعوب القارة الإفريقية في مواجهة عدونا المشترك COVID-19".



وأكد أن البنك التجاري الدولي يسعى لتعميق العلاقات مع الدول الإفريقية تماشيا مع اتجاه الحكومة، لافتا إلى افتتاح البنك لمكتب تمثيلي في إثيوبيا، واستحواذه على بنك كيني، ويلتزم باتخاذ موقف جاد ومسئول لمساندة إخوتنا بالقارة والتعبير عن هذا الالتزام على مستوى قاري.



من جانبه، ثمن رئيس الوزراء مساهمات البنك الإيجابية التي لم تتوقف عن تلبية الاحتياجات الوطنية، بل امتدت آثارها إلى دعم متطلبات شعوب القارة الإفريقية، فالخطر الوبائي الذي نواجهه يفرض ظلاله على العالم بأسره، وعلى كافة البلدان التكاتف لمواجهة هذا الخطر.



