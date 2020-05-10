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إيران تبدي استعدادها لتبادل السجناء مع أمريكا

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
أيران وواشنطن - صورة تعبيرية
أيران وواشنطن - صورة تعبيرية
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده لتبادل السجناء مع أمريكا دون شروط مسبقة، وبحسب "رويترز" ، نقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، اليوم الأحد، عن ربيعي قوله إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، مضيفا: "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وعلى أتم الاستعداد لبحث تلك المسألة، لكن واشنطن لم ترد بعد على دعوتنا". وكان مسؤول إيراني، قد لفت في وقت سابق، إلى وجود مفاوضات سرية تجريها طهران مع أمريكا من أجل إفراج متبادل عن السجناء.
وتحتجز إيران ما لا يقل عن 4 أمريكيين، من بينهم 3 على الأقل من أصل إيراني، في حين تحتجز الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، 24 مواطنا. وأواخر العام الماضي أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن بلاده على استعداد تام لتبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب ظريف، فى تغريدة
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كورونا في ايطاليا

إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.
ترامب

المحكمة العليا تنظر أموال ترامب وحصانته الثلاثاء

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد غد الثلاثاء، في مسألة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونجرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدًّا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسئلتهم هاتفيًّا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدًّا.
عمدة لندن

عمدة لندن: الطريق لتعافينا من «كورونا» ما زال طويلا

أكد صادق خان عمدة لندن، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن الطريق نحو احتواء آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة المتحدة ما زال طويلا، وسيحتاج إلى استمرار إتباع القواعد والإجراءات الحكومية، قائلا: "سيكون الطريق إلى تعافينا طويلا، وسيظل يتطلب منا اتباع القواعد للحفاظ على سلامة بعضنا البعض، ويرجى اتباع تعليمات الحكومة واستخدام وسائل النقل العام للرحلات المهمة فقط، والمملكة المتحدة تقدمت كثيرا في احتواء تفشي فيروس كورونا وسط السكان، وذلك بالتزام المواطنين بالإجراءات الموضوعة من قبل الحكومة".
شوارع-فرنسا

فرنسا تخفف إجراءات العزل تدريجيا مع فرض تدابير حاسمة

تستعد فرنسا لتطبيق عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا بداية من غد الإثنين، وسوف تفرض السلطات إجراءات وتدابير شديدة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس مستندة إلى تراجع أعداد الوفيات، وقبل 24 ساعة على بدء تخفيف العزل، سجلت فرنسا أدنى حصيلة يومية للوفيات بالوباء بلغت 80 وفاة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للصحة. وسيتمكن غالبية السكان من الخروج بعد شهرين من العزل غير المسبوق، تم الالتزام به عموما وأتاح بحسب السلطات تراجعا كبيرا للوباء، الذي أودى بحياة 26 ألفا و230 شخصا في البلاد.
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ترامب وروحاني

روحاني: ترامب سيندم على انسحابه من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع حكومي، اليوم الأربعاء، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيندم على الانسحاب من الاتفاق النووي، قائلا: "المتطرفون داخل أمريكا، إضافة إلى إسرائيل نجحوا في إقناع ترامب بالخروج من الاتفاق النووي ظنا منهم أن إيران ستبادر أيضا للانسحاب، لكن تمسك إيران بالاتفاق مع مجموعة 1+4 (الدول الأربعة المتبقية من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا) سيجعل ترامب ومحرضيه يندمون على مواقفهم، لأن سير تنفيذ الاتفاق يعني رفع الحظر التسليحي عن إيران"، وتأتي التصريحات تزامنا مع الذكرى الثانية للقرار الأمريكي.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: برنامج إيران الفضائي ليس سلميا وتصريحات مسؤوليها كاذبة

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت هجوما جديدا على إيران، مشددا على أن برنامجها الفضائي لا يحمل طابعا سلميا، ويشكل خطرا على العالم، بحسب "روسيا اليوم". ووصف بومبيو إصرار إيران المستمر على مدى سنين على أن برنامجها الفضائي سلمي ومدني، بأنه "ادعاءات لم تثق بها إدارة الرئيس دونالد ترامب يوما".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران تستدعي السفير السويسري الممثل لمصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن بلاده استدعت السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا في منطقة الخليج، وتسلم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات. وكان قد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للتلفزيون الرسمي، إن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.
دونالد ترامب

ترامب: تدمير أي زوارق إيرانية تستفز سفنًا أمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه وجه أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني في حال استفز سفنا أمريكية أو ضايقها. وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر". وذكر البنتاجون أن طهران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
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