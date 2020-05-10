إيران تبدي استعدادها لتبادل السجناء مع أمريكا

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

أيران وواشنطن - صورة تعبيرية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده لتبادل السجناء مع أمريكا دون شروط مسبقة، وبحسب "رويترز" ، نقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، اليوم الأحد، عن ربيعي قوله إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، مضيفا: "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وعلى أتم الاستعداد لبحث تلك المسألة، لكن واشنطن لم ترد بعد على دعوتنا". وكان مسؤول إيراني، قد لفت في وقت سابق، إلى وجود مفاوضات سرية تجريها طهران مع أمريكا من أجل إفراج متبادل عن السجناء.

وتحتجز إيران ما لا يقل عن 4 أمريكيين، من بينهم 3 على الأقل من أصل إيراني، في حين تحتجز الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، 24 مواطنا. وأواخر العام الماضي أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن بلاده على استعداد تام لتبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب ظريف، فى تغريدة