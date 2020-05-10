لفقدان الوزن في رمضان.. إليك الحل في 3 خطوات

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

فقدان الوزن - صورة أرشيفية

البعض يتعامل مع شهر رمضان، وكأنه شهر الإفراط في تناول الطعام، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا لا بد من اتباع نظام غذائي صحي، يحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويساعد في فقدان الوزن بسهولة، وتعتبر هذه فرصة رائعة، للتخلص من العادات السيئة، التي تؤذي الجهاز الهضمي، وبالتالي ينصح بتجنب الأطعمة المقلية على الإفطار، واستبدالها بالشوربة، إضافة إلى التوقف عن تناول الدهون الضارة، والاهتمام باستهلاك الأسماك، لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وذلك نقلا عن موقع "Hamad".

للتخلص من الوزن الزائد في رمضان، لا بد من اتباع نظام غذائي فعال، وفيما يلي نصائح لدايت صحي: وجبة الإفطار - تناول 3 تمرات مع كوب من الماء. - تناول الشوربة يوميا، وتجنب الأنواع الغنية بالدهون غير الصحية. - ينبغي تناول فواكه وخضراوات لأنها غنية بالألياف الغذائية الهامة، التي تزيد من معدلات الشبع. - يفضل