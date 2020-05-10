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لفقدان الوزن في رمضان.. إليك الحل في 3 خطوات

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص
فقدان الوزن - صورة أرشيفية
فقدان الوزن - صورة أرشيفية
البعض يتعامل مع شهر رمضان، وكأنه شهر الإفراط في تناول الطعام، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا لا بد من اتباع نظام غذائي صحي، يحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويساعد في فقدان الوزن بسهولة، وتعتبر هذه فرصة رائعة، للتخلص من العادات السيئة، التي تؤذي الجهاز الهضمي، وبالتالي ينصح بتجنب الأطعمة المقلية على الإفطار، واستبدالها بالشوربة، إضافة إلى التوقف عن تناول الدهون الضارة، والاهتمام باستهلاك الأسماك، لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وذلك نقلا عن موقع "Hamad".
للتخلص من الوزن الزائد في رمضان، لا بد من اتباع نظام غذائي فعال، وفيما يلي نصائح لدايت صحي: وجبة الإفطار - تناول 3 تمرات مع كوب من الماء. - تناول الشوربة يوميا، وتجنب الأنواع الغنية بالدهون غير الصحية. - ينبغي تناول فواكه وخضراوات لأنها غنية بالألياف الغذائية الهامة، التي تزيد من معدلات الشبع. - يفضل
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ريجيم-الكيتو

«نظام الكيتو».. الخيار المثالي لمصابات السرطان

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في فقدان الوزن، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من البقوليات والحبوب وزيت الزيتون والخضروات والفواكه، كما يوجد النظام الغذائي النباتي، الذي يركز على استهلاك الأطعمة النباتية، ومن أكثر الأنظمة الغذائية، التي نالت شهرة كبيرة في الآونة الأخير "نظام الكيتو"، وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ومرتفع الدهون، كما يوصي خبراء التغذية النساء المصابات بمرض السكري من النوع الثاني باتباعه، لأنه يعتبر آمن بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
الوزن الزائد

أين تذهب الدهون عندما تفقد الكثير من وزنك؟

أصبح فقدان الوزن مثل الهوس لدى العديد من الأشخاص، وتوجد الآن العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في خسارة الكيلوجرامات بشكل سريع، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، ونظام الكيتو الأشهر في العالم، والأنظمة النباتية، التي نالت إعجاب الجميع، ولكن كن على دراية أن الأنظمة الغذائية لا تناسب جميع الأجسام، فلكل جسم نظام غذائي خاص به، فعليك بالبحث جيدا لاختيار ما يناسبك، ولكن هل فكرت مسبقا في أين تذهب الدهون التي نخسرها؟، وهذا ما حاول خبراء الصحة توضحيه، نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
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فوائد الكركديه البارد

مضاد قوي لنزلات البرد..5 فوائد للكركديه

ينصح بتناول كميات كافية من السوائل في رمضان، خاصة العصائر الطبيعية، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة وتمنح الجسم معدلات عالية من الترطيب، ومن أهم العصائر الموصى بها "الكركديه"، إذ يتميز بقيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على معدلات عالية من الحديد والماغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، إضافة إلى حمض الفوليك والنياسين، وبالنسبة للفوائد الصحية، فهو يقلل من ضغط الدم، ويعزز من صحة القلب، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
جوز-الهند

يحافظ على المعدة والقلب.. 4 فوائد لجوز الهند

يعتبر جوز الهند أحد المكسرات الأساسية في شهر رمضان، ويستخدم مع الحلويات، وخاصة القطايف والبسبوسة وغيرها من أطعمة الشهر الفضيل، لكن هل تعرف أنه يتميز بقيمة غذائية عالية؟ فيحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف الغذائية، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يحافظ على صحة القلب، ويعزز من المناعة، كما أنه يتمتع بفاعلية كبيرة في التحسين من وظائف المخ، ويعالج الأنيميا، وذلك نقلا عن موقع "Everyday Health Group".
قراصيا

مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
القهوة

تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".
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