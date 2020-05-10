جيش الجزائر ينتج 30 ألف كمامة يوميا لمواجهة «كورونا»

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

قناع طبي - صورة أرشيفية

كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن وحداته الإنتاجية، تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع واق، وذلك من أجل تلبية احتياطات مصالح الصحة العسكرية التي تتواجد بالصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن الجيش جاهز للتدخل وإسناد المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، وأن مديرية الصناعة العسكرية، تمتلك إمكانيات معتبرة خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وذكر شواقي: "تطبيقا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي جندت مديرية الصناعات العسكرية، جزء من إمكانياتها الصناعية، خاصة في البحث والتطوير بهدف المشاركة في دعم جهود الجيش الوطني الشعبي". وأوضح أن وحداته الإنتاجية تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع، متابعا: “نضمن دعم وإمداد 3 نواحي عسكرية وهي