سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جيش الجزائر ينتج 30 ألف كمامة يوميا لمواجهة «كورونا»

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص
قناع طبي - صورة أرشيفية
قناع طبي - صورة أرشيفية
كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن وحداته الإنتاجية، تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع واق، وذلك من أجل تلبية احتياطات مصالح الصحة العسكرية التي تتواجد بالصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن الجيش جاهز للتدخل وإسناد المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، وأن مديرية الصناعة العسكرية، تمتلك إمكانيات معتبرة خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية.
وذكر شواقي: "تطبيقا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي جندت مديرية الصناعات العسكرية، جزء من إمكانياتها الصناعية، خاصة في البحث والتطوير بهدف المشاركة في دعم جهود الجيش الوطني الشعبي". وأوضح أن وحداته الإنتاجية تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع، متابعا: “نضمن دعم وإمداد 3 نواحي عسكرية وهي
اقرأ المزيد
كورونا

وزير الصحة اللبناني: قد نطلب من الحكومة إغلاق البلاد

أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة المقبلة مرتفعة، مضيفا أنه سيطلب من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عنه القول، خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

تضارب الأنباء حول سبب وفاة رئيس مخابرات حكومة الوفاق

تضاربت الأنباء الواردة من ليبيا حول سبب وفاة رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق الليبية اللواء عبد القادر التهامي، الذى توفي في ظروف غامضة، في وقت تتكتم فيه حكومة الوفاق عن كشف تفاصيل تلك الوفاة، فيما أشارت مصادر ليبية، إلى مقتل المسؤول بعد يومين على خطفه من قبل وحدات "النواصي" التابعة للجيش الوطني الليبي، بينما أشارت حسابات مقربة من حكومة الوفاق إلى أن الوفاة نجمت عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.
كورونا والحجر الصحي (6)

السعودية تسجل 1704 إصابات جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في المملكة أصبحت 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 37136 حالة 26753 منها نشطة، بما في ذلك 140 مريضا في حالة حرجة. وتماثل 1024 مصابا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 10144 شخصا.
كورونا والحجر الصحي (9)

199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنها لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الجمعة، فيما ازداد عدد الإصابات بواقع 199 حالة خلال آخر 24 ساعة. وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 5910 حالات، والوفيات 186، مقابل 2461 حالة شفاء سجلت 137 منها خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك منذ الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالعدوى في المملكة في الثاني من مارس الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن معدل الوفيات بالفيروس مستمر في الانخفاض منذ نهاية أبريل ليصل حاليا إلى 3.1%، فيما تواصل نسبة التعافي ارتفاعها وبلغت 41.6%.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجزائر 3

الجزائر تعيد فتح المتاجر لتخفيف آثار أزمة «كورونا»

أعلنت الجزائر عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث، وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات كورونا بـ 419 حالة وفاة من بين 3 آلاف و256 حالة إصابة، فيما بلغ غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1479 حالة.
مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

الإمارات تطلق برنامجا للفحص المنزلي لأصحاب الهمم

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، ضمن جهودها الرامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن إطلاق "البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم"، وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقنا اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مضيفا: "أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه".
كوريا - كورونا

الصين تسجل رقما قياسا من مصابي «كورونا» الوافدين

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن 97 إصابة وافدة من الخارج بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس وبدء تسجيل هذه الإصابات "المستوردة"، وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام باستثناء إصابتين محليتين تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة، لكن السلطات تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، ولمواجهة هذه الظاهرة، أغلقت الصين حدودها في نهاية شهر مارس الماضي أمام جميع الأجانب تقريبا، وبذلك تكون الحالات المستوردة الجديدة بشكل أساسي نتيجة عودة صينيين إلى بلادهم.
بوريس-جونسون (3)

جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]