إرهاب

التحالف الدولي يعاود مهامه لتتبع خلايا داعش بالعراق

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص
عناصر من التحالف الدولي - صورة أرشيفية
عناصر من التحالف الدولي - صورة أرشيفية
كشف مصدر أمنى عراقي النقاب عن أن التحالف الدولي سيعاود القيام بمهامه في العراق من جديد لتتبع تحركات خلايا تنظيم داعش الإرهابي، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية عن المصدر الأمني قوله، اليوم الأحد، إن التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي، وتحليل المعلومات، وتتبع تحركات فلول تنظيم "داعش" في البلاد بين صحراء الأنبار والمناطق الجبلية في الشمال، فضلا عن الشريط الحدودي "العراقي - السوري" البالغ أكثر من 600 كليومتر.
وأوضح المصدر أن الجزء المتعلق بمعاودة الضربات الجوية أيضا سيكون ضمن أنشطة التحالف الدولي. وذكر أن ذلك يستهدف استدراك الثغرات التي تسبب فيها تراجع عمليات التحالف الدولي إبان الحكومة العراقية السابقة، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن التحالف الدولي سيركز على دعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري،
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القوات-العراقية

مقتل اثنين من إرهابيي «داعش» في عملية أمنية بديالى

قتلت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اثنين من قناصى تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى وسط البلاد، وقال مصدر أمني إن قوة أمنية تمكنت من قتل اثنين من قناصي تنظيم داعش في عملية أمنية نفذت بين ناحيتي "قره تبه والعظيم" شمال بعقوبة. وتنفذ قوات الأمن العراقية عمليات استباقية للقضاء على عناصر داعش في المناطق الساخنة في محافظة ديالي. وفي سياق متصل، نفذت قوات اللواء 30 التابع لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي عملية أمنية في ناحية النمرود لتفتيش المناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة.
الجيش-العراقى

انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب «داعش» شرق بعقوبة

انطلقت عملية أمنية مشتركة لتعقب خلايا داعش فى مناطق شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي، وقال مصدر أمني، في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" اليوم الخميس، إن عملية امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت من محورين لملاحقة فلول داعش الارهابى فى مناطق شرق بعقوبة، مضيفا أن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وإنهاء نشاط خلايا داعش التى نشطت في الأونة الاخيرة في المنطقة. في سياق متصل دكت مدفعية الحشد الشعبي العراقب، اليوم، مواقعا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.
الشرطة التركية - أرشيفية

هجوم مسلح بأحد مقاهي مدينة «بورصا» التركية

رصدت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا على أحد المقاهي في مدينة بورصا التركية قام به 3 مسلحين، وتسبب في إصابة 2 من المواطنين، وتم طلب تطبيق عقوبة السجن المؤبد على الجناة بتهمة محاولة القتل العمد، وفق الحساب الرسمي على تويتر لصحيفة "كارار هابير"، ولم يكن هذا الحادث الأول الذي تشهده تركيا ففي شهر أبريل الماضي، استهدف هجوم مسلح دورية للشرطة التركية في منطقة بيوغلو وسط مدينة إسطنبول، وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن شرطيين اثنين أصيبا في هجوم نفذه مجهولين على دورية للشرطة في حي بيلارباشا بمنطقة بيوغلو في مدينة أسطنبول.
تفجير-في-أفغانستان (1)

انفجار سيارة تابعة لشركة حكومية في أفغانستان

انفجرت، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة تابعة لشركة مرافق حكومية في منطقة جولجوندي بمقاطعة باروان الشمالية في أفغانستان، وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار دمر السيارة جزئيا، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد ومهندسي الشركة الحكومية، ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي دمرت فيه الاشتباكات بين المسلحين وقوات أفغانية برجين آخرين لنقل الكهرباء في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بعد أيام من تدمير المسلحين برجين للإرسال في العاصمة الأفغانية كابول.
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القوات-العراقية

مقتل اثنين من إرهابيي «داعش» في عملية أمنية بديالى

قتلت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اثنين من قناصى تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى وسط البلاد، وقال مصدر أمني إن قوة أمنية تمكنت من قتل اثنين من قناصي تنظيم داعش في عملية أمنية نفذت بين ناحيتي "قره تبه والعظيم" شمال بعقوبة. وتنفذ قوات الأمن العراقية عمليات استباقية للقضاء على عناصر داعش في المناطق الساخنة في محافظة ديالي. وفي سياق متصل، نفذت قوات اللواء 30 التابع لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي عملية أمنية في ناحية النمرود لتفتيش المناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة.
الجيش-العراقى

انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب «داعش» شرق بعقوبة

انطلقت عملية أمنية مشتركة لتعقب خلايا داعش فى مناطق شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي، وقال مصدر أمني، في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" اليوم الخميس، إن عملية امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت من محورين لملاحقة فلول داعش الارهابى فى مناطق شرق بعقوبة، مضيفا أن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وإنهاء نشاط خلايا داعش التى نشطت في الأونة الاخيرة في المنطقة. في سياق متصل دكت مدفعية الحشد الشعبي العراقب، اليوم، مواقعا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.
انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
نفجير في العراق

تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (شمالي بغداد)، إذ أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، لكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى مما أوقع عددا من الإصابات، موضحة أن القوات الأمنية سارعت لإغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.
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