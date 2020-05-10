التحالف الدولي يعاود مهامه لتتبع خلايا داعش بالعراق

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص

عناصر من التحالف الدولي - صورة أرشيفية

كشف مصدر أمنى عراقي النقاب عن أن التحالف الدولي سيعاود القيام بمهامه في العراق من جديد لتتبع تحركات خلايا تنظيم داعش الإرهابي، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية عن المصدر الأمني قوله، اليوم الأحد، إن التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي، وتحليل المعلومات، وتتبع تحركات فلول تنظيم "داعش" في البلاد بين صحراء الأنبار والمناطق الجبلية في الشمال، فضلا عن الشريط الحدودي "العراقي - السوري" البالغ أكثر من 600 كليومتر.

وأوضح المصدر أن الجزء المتعلق بمعاودة الضربات الجوية أيضا سيكون ضمن أنشطة التحالف الدولي. وذكر أن ذلك يستهدف استدراك الثغرات التي تسبب فيها تراجع عمليات التحالف الدولي إبان الحكومة العراقية السابقة، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن التحالف الدولي سيركز على دعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري،