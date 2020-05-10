غني بالبرويتن والفيتامينات.. 4 فوائد لجلد السمك

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

الأسماك - صورة أرشيفية

تعتبر الأسماك من الأطعمة الغذائية الهامة، وينصح دائما بتناولها، لأنها غنية بمعدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد على فقدان الوزن، كما أنه طعام صحي، خالي من أي آثار جانبية، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على معدلات عالية من الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والماغنسيوم، وبالنسبة لجلد السمك، يتسائل البعض عن أهميته، وقيمته الغذائية، فأوضحت بعض الدراسات أن جلد الأسماك يستخدم كاسناك صحي في بعض البلاد، كما أنه يتميز ببعض الفوائد الصحية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".

يتمتع جلد الأسماك بعدة فوائد صحية، ويرجع ذلك إلى قيمته الغذائية العالية، التي يجهلها البعض، وفيما يلي بعض من فوائده المتعددة: - يعتبر مصدر جيد للبروتين، وهو أحد المعادن الأساسية في بناء العضلات وأنسجة الجسم. - يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في حماية القلب، وتقلل من خطورة التعرض لأمراض