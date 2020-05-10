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غني بالبرويتن والفيتامينات.. 4 فوائد لجلد السمك

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
الأسماك - صورة أرشيفية
الأسماك - صورة أرشيفية
تعتبر الأسماك من الأطعمة الغذائية الهامة، وينصح دائما بتناولها، لأنها غنية بمعدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد على فقدان الوزن، كما أنه طعام صحي، خالي من أي آثار جانبية، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على معدلات عالية من الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والماغنسيوم، وبالنسبة لجلد السمك، يتسائل البعض عن أهميته، وقيمته الغذائية، فأوضحت بعض الدراسات أن جلد الأسماك يستخدم كاسناك صحي في بعض البلاد، كما أنه يتميز ببعض الفوائد الصحية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
يتمتع جلد الأسماك بعدة فوائد صحية، ويرجع ذلك إلى قيمته الغذائية العالية، التي يجهلها البعض، وفيما يلي بعض من فوائده المتعددة: - يعتبر مصدر جيد للبروتين، وهو أحد المعادن الأساسية في بناء العضلات وأنسجة الجسم. - يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في حماية القلب، وتقلل من خطورة التعرض لأمراض
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ينصح بتناول كميات كافية من السوائل في رمضان، خاصة العصائر الطبيعية، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة وتمنح الجسم معدلات عالية من الترطيب، ومن أهم العصائر الموصى بها "الكركديه"، إذ يتميز بقيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على معدلات عالية من الحديد والماغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، إضافة إلى حمض الفوليك والنياسين، وبالنسبة للفوائد الصحية، فهو يقلل من ضغط الدم، ويعزز من صحة القلب، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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يعتبر جوز الهند أحد المكسرات الأساسية في شهر رمضان، ويستخدم مع الحلويات، وخاصة القطايف والبسبوسة وغيرها من أطعمة الشهر الفضيل، لكن هل تعرف أنه يتميز بقيمة غذائية عالية؟ فيحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف الغذائية، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يحافظ على صحة القلب، ويعزز من المناعة، كما أنه يتمتع بفاعلية كبيرة في التحسين من وظائف المخ، ويعالج الأنيميا، وذلك نقلا عن موقع "Everyday Health Group".
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مهم للضغط والقلب.. 5 فوائد للفول السوداني

يتميز الفول السوداني باحتوائه على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال: البروتين والماغنسيوم والمنجنيز والزنك والنحاس والحديد والسيلينيوم والفوسفور، كما يعتبر مصدرا صحيا للدهون الطبيعية، وبجانب القيمة الغذائية، يتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يقلل من معدلات الكوليسترول، ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، ومضاد جيد للبكتيريا، ويمكن استخدامه كـ"اسناك" صحي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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يحافظ على المعدة والقلب.. 4 فوائد لجوز الهند

يعتبر جوز الهند أحد المكسرات الأساسية في شهر رمضان، ويستخدم مع الحلويات، وخاصة القطايف والبسبوسة وغيرها من أطعمة الشهر الفضيل، لكن هل تعرف أنه يتميز بقيمة غذائية عالية؟ فيحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف الغذائية، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يحافظ على صحة القلب، ويعزز من المناعة، كما أنه يتمتع بفاعلية كبيرة في التحسين من وظائف المخ، ويعالج الأنيميا، وذلك نقلا عن موقع "Everyday Health Group".
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لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
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مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
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