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فرنسا تخفف إجراءات العزل تدريجيا مع فرض تدابير حاسمة

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م
أحد شوارع فرنسا - صورة أرشيفية
أحد شوارع فرنسا - صورة أرشيفية
تستعد فرنسا لتطبيق عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا بداية من غد الإثنين، وسوف تفرض السلطات إجراءات وتدابير شديدة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس مستندة إلى تراجع أعداد الوفيات، وقبل 24 ساعة على بدء تخفيف العزل، سجلت فرنسا أدنى حصيلة يومية للوفيات بالوباء بلغت 80 وفاة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للصحة. وسيتمكن غالبية السكان من الخروج بعد شهرين من العزل غير المسبوق، تم الالتزام به عموما وأتاح بحسب السلطات تراجعا كبيرا للوباء، الذي أودى بحياة 26 ألفا و230 شخصا في البلاد.
لكن الفيروس لا يزال ينتشر في ظل عدم التوصل إلى علاج أو لقاح. وسيبقى حوالى 27 مليون نسمة من أصل 67 مليونا يخضعون لقيود أشد، وستقسم فرنسا إلى جزئين: مناطق "خضراء" وأخرى "حمراء"، حيث يكون انتشار الفيروس أسرع مع ضغط متزايد على النظام الصحي. وتشمل المنطقة "الحمراء" ضواحي باريس وشمال شرق البلاد، وستبقى المدارس
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كورونا في ايطاليا

إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.
ترامب

المحكمة العليا تنظر أموال ترامب وحصانته الثلاثاء

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد غد الثلاثاء، في مسألة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونجرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدًّا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسئلتهم هاتفيًّا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدًّا.
عمدة لندن

عمدة لندن: الطريق لتعافينا من «كورونا» ما زال طويلا

أكد صادق خان عمدة لندن، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن الطريق نحو احتواء آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة المتحدة ما زال طويلا، وسيحتاج إلى استمرار إتباع القواعد والإجراءات الحكومية، قائلا: "سيكون الطريق إلى تعافينا طويلا، وسيظل يتطلب منا اتباع القواعد للحفاظ على سلامة بعضنا البعض، ويرجى اتباع تعليمات الحكومة واستخدام وسائل النقل العام للرحلات المهمة فقط، والمملكة المتحدة تقدمت كثيرا في احتواء تفشي فيروس كورونا وسط السكان، وذلك بالتزام المواطنين بالإجراءات الموضوعة من قبل الحكومة".
ايران وواشنطن

إيران تبدي استعدادها لتبادل السجناء مع أمريكا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده لتبادل السجناء مع أمريكا دون شروط مسبقة، وبحسب "رويترز" ، نقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، اليوم الأحد، عن ربيعي قوله إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، مضيفا: "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وعلى أتم الاستعداد لبحث تلك المسألة، لكن واشنطن لم ترد بعد على دعوتنا". وكان مسؤول إيراني، قد لفت في وقت سابق، إلى وجود مفاوضات سرية تجريها طهران مع أمريكا من أجل إفراج متبادل عن السجناء.
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مجلس الامن

فرنسا وتونس: على مجلس الأمن التوافق حول مشروع كورونا

دعت فرنسا وتونس أعضاء مجلس الأمن الدولي، للتوافق"بشأن مشروع قرار خاص بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار في الدول التي تشهد أعمالا قتالية تسهيل مكافحة الوباء، وتعرقل الولايات المتحدة والصين مشروع القرار الذي تمت مناقشته منذ أسابيع. وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس القبطني: "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف الذي يواجه أصعب أزمة للأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".
ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيًّا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
كورونا في ايطاليا

الجمعة.. ولاية كاليفورنيا تخفف إجراءات العزل

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم جافن نيوسوم، أمس الإثنين، في مؤتمره الصحفي اليومي، مضيفا: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية، إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن". وستحدد السلطات في كاليفورنيا، يوم الخميس المقبل، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.
كورونا والحجر الصحي (11)

فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من العزل

تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين شخص، وفي أوروبا، ينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، بشأن المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق، وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معا إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
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