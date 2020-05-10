بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتدابير صارمة في القطارات والمواقف

تحرير:أحمد جاد ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

النواب

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، تشهد المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة. جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا علي أنه لا يخفي علي أحد المركزية التي تسيطر على محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن، هذا العام، يواجه الجميع إشكالية فيروس كورونا، والدولة المصرية تسعى جاهدة في تقديم كل ما لديها حفاظا على حياة وسلامة المواطنين، ومن ثم يجب على الأجهزة المعنية أن تنتبه لعملية التنقلات في اجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، حتى

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن، هذا العام، يواجه الجميع إشكالية فيروس كورونا، والدولة المصرية تسعى جاهدة في تقديم كل ما لديها حفاظا على حياة وسلامة المواطنين، ومن ثم يجب على الأجهزة المعنية أن تنتبه لعملية التنقلات في اجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، حتى لا تكون بيئة لانتشار العدوى من ناحية نتيجة الزحام، أو ساحة لنقل العدوى من محافظات لأخرى ومن ثم تكون التداعيات أكبر وأكبر.



وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن هذه التنقلات تتطلب ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في محطات القطارات وخاصة محطة مصر والجيزة بالقاهرة والتي ستكون المصدر الأول لتحرك المواطنين وانتقالهم من القاهرة لباقى المحافظات، سواء من بوابات تعقيم وكشف حرارة، ومن يثبت لديه أي اشتباه يتم إحالتهم للمستشفى واتخاذ اللازم.



ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه بجانب المحطات تكون أعمال التعقيم والتطهير بداخل القطارات بشكل مستمر، ومع أيضا جميع المواقف الرئيسية التي تأتي في ولاية الإدارات المحلية، ومن ثم تعقيم وتطهير وكشف حرارة أيضا، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون سبيل لمواجهة أي إشكالية عدوى قد تحدث.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الأكبر على المواطنين وضرورة اتخاذ كافة التدابير من ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي في المواصلات، وعدم الزحام حرصا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدا علي أن الجميع يتكاتف من أجل صحة وسلامة جموع المواطنين.



