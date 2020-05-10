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بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتدابير صارمة في القطارات والمواقف

تحرير:أحمد جاد ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
النواب
النواب
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، تشهد المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة. جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا علي أنه لا يخفي علي أحد المركزية التي تسيطر على محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن، هذا العام، يواجه الجميع إشكالية فيروس كورونا، والدولة المصرية تسعى جاهدة في تقديم كل ما لديها حفاظا على حياة وسلامة المواطنين، ومن ثم يجب على الأجهزة المعنية أن تنتبه لعملية التنقلات في اجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، حتى
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طارق عامر: نبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة. وقال عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية: تطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها "ادعم عمال اليومية" و"دعمك حياة" و"تطهير وتعقيم القرى"، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميًّا خاصة خلال شهر رمضان على الأسر المتضررة.
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إعلان «مدينتي» يرسخ الطبقية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما تضمنه إعلان "مدينتي" من رسائل أثارت غضب قطاع عريض من المواطنين المصريين. وأضاف أبوطالب، في طلبه اليوم الأحد، أن الإعلان يدور حول مجمع "مدينتي" الواقع شرقي القاهرة، إذ يظهر سكانه في مقطع مصور وهم يتحدثون عن طيب العيش فيه وجودة خدماته المتعددة التي تغنيهم عن الخروج منه وتحد تواصلهم مع باقي فئات المجتمع المصري.
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نائب: أزمة كورونا أكدت أهمية الاعتماد على أنفسنا

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها تفرض علينا التوجه الصناعي الداخلي بدلا من الانفتاح الخارجى، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى. وأوضح أن الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وتحديدا الكمامات والملابس الواقية ومنتجات دوائية ذات الصلة بالامراض الوبائية وكذلك أجهزة للتنفس الصناعي، تأتي في مقدمة الصناعات التي يجب تكثيف الجهود لتوطينها في مصر.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

رسميا.. البرلمان يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية. ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
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نائبة تقترح إلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية

? وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، لإلغاء التعاملات الورقية في المصالح الحكومية، للحد من أي تجمعات، وذالك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وقالت النائبة، إن اتجاه الحكومة نحو استئناف العمل في مختلف المصالح والمرافق الجماهيرية بعد عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنه من قبل رئيس الوزراء، أصبح ضروري ونحن في طريقنا لوضع خطة جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، هو الحد من التجمعات المرتقبة في المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها شهدت توقفًا طويلًا، ومن المحتمل أن تشهد حالة من الازدحام والتكدس مع بدء العمل بها.
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نائب يشيد بخطة الحكومة لعودة السياحة وتشغيل الفنادق

ثمن أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالضوابط الجديدة التي وضعهتا الحكومة للإقامة بالفنادق بالنسية للسياحة الداخلية بعد التنسيق بين وزارتي السياحة والصحة. وقال إدريس، إن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، وبعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يوافق مبدئيًا على فرض حالة الطوارئ

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية، ومن المنتظر أن يعرض الأمر على الجلسة العامة. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.
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