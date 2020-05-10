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نائب: أزمة كورونا أكدت أهمية الاعتماد على أنفسنا

تحرير:أحمد جاد ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
النواب
النواب
أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها تفرض علينا التوجه الصناعي الداخلي بدلا من الانفتاح الخارجى، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى. وأوضح أن الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وتحديدا الكمامات والملابس الواقية ومنتجات دوائية ذات الصلة بالامراض الوبائية وكذلك أجهزة للتنفس الصناعي، تأتي في مقدمة الصناعات التي يجب تكثيف الجهود لتوطينها في مصر.
وأشار إلى أن التوطين لا يعنى أن تتم كل مراحل الإنتاج بالضرورة محليا، وإنما المقصود أن يتم ما أمكن من ذلك لأن تحقيق الكفاءة الاقتصادية هو العنصر الحاكم، فمن الخطير أن يأتي التوطين بتكلفة إنتاجية أكبر، كما أنه من الخطر ترجمة التوطين في منع الاستيراد أو رفع تكلفته لأن في كل الصناعات هناك بنود من الضرورى
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طارق عامر: نبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة. وقال عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
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محافظ الإسكندرية: تطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها "ادعم عمال اليومية" و"دعمك حياة" و"تطهير وتعقيم القرى"، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميًّا خاصة خلال شهر رمضان على الأسر المتضررة.
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إعلان «مدينتي» يرسخ الطبقية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما تضمنه إعلان "مدينتي" من رسائل أثارت غضب قطاع عريض من المواطنين المصريين. وأضاف أبوطالب، في طلبه اليوم الأحد، أن الإعلان يدور حول مجمع "مدينتي" الواقع شرقي القاهرة، إذ يظهر سكانه في مقطع مصور وهم يتحدثون عن طيب العيش فيه وجودة خدماته المتعددة التي تغنيهم عن الخروج منه وتحد تواصلهم مع باقي فئات المجتمع المصري.
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بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتدابير صارمة في القطارات والمواقف

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، تشهد المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة. جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا علي أنه لا يخفي علي أحد المركزية التي تسيطر على محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء: مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يدركها الجميع، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء إلقاء بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائيةـ مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدتها بعض الدول. ولفت مدبولي، إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
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برلمانيون: قرض صندوق النقد الجديد ضروري لمواجهة «كورونا»

قال نواب فى البرلمان، إن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يعد ضروريا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ حيث تبحث الدولة عن الصالح العام واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، موضحين فى تصريحات لـ«التحرير»: «أن فائدة القرض ستكون بسيطة ما سيعود على المواطن بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل ومواجهة سلبيات انتشار كورونا. وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عصام الفقى، أن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يأتى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة تبحث عن الصالح العام وتريد الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.
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تعليم البرلمان: قرارات إلغاء امتحانات الجامعات تتناسب مع الأزمة

أشاد نائبان بقرارات وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار باستكمال الدراسة عن بعد، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل الجامعات، واستبدالها بعمل الطلاب مشروعا بحثيا فى المواد أو اختبارات إلكترونية. وأكدت ماجدة بكرى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن القرارات جيدة واستجابت لرغبات الطلاب وأولياء الأمور بالمسأواة مع قرارات وزارة التربية والتعليم.
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تحاليل كورونا في 20 دقيقة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان بشأن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بطريقة أكثر سرعة ودقة عن الطريقة المتبعة حاليا فى وزارة الصحة.
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