عمدة لندن: الطريق لتعافينا من «كورونا» ما زال طويلا

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

صادق خان عمدة لندن - صورة أرشيفية

أكد صادق خان عمدة لندن، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن الطريق نحو احتواء آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة المتحدة ما زال طويلا، وسيحتاج إلى استمرار إتباع القواعد والإجراءات الحكومية، قائلا: "سيكون الطريق إلى تعافينا طويلا، وسيظل يتطلب منا اتباع القواعد للحفاظ على سلامة بعضنا البعض، ويرجى اتباع تعليمات الحكومة واستخدام وسائل النقل العام للرحلات المهمة فقط، والمملكة المتحدة تقدمت كثيرا في احتواء تفشي فيروس كورونا وسط السكان، وذلك بالتزام المواطنين بالإجراءات الموضوعة من قبل الحكومة".

وذكر خان: "لقد خطونا خطوات كبيرة في إبطاء انتشار الفيروس باتباع القواعد والبقاء في الداخل، لكن هذه الأزمة لم تنته بعد، لا تزال الأرواح في خطر، فعلى المواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لسبب جوهري. وطالب بعدم التكدس بوسائل النقل للوقاية من العدوى من أجل تقليل الضغط على خدمة الصحة الوطنية الرائعة، مضيفا أنه