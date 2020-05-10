الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.9% في أبريل
تحرير:رنا عبد الصادق
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م
التضخم - صورة تعبيرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9 % في أبريل في مقابل نحو 5.1% في مارس.
وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، في أبريل الماضي، إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس
وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، في أبريل الماضي، إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما