الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.9% في أبريل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م

التضخم - صورة تعبيرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9 % في أبريل في مقابل نحو 5.1% في مارس.

وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، في أبريل الماضي، إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%. كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس