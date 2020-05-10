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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.9% في أبريل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م
التضخم - صورة تعبيرية
التضخم - صورة تعبيرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9 % في أبريل في مقابل نحو 5.1% في مارس.
وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، في أبريل الماضي، إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%. كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس
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البرنامج الحكومي

تفاصيل إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فاعليات اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسئول الحكومى المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وبحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، كما شهد فعاليات الاطلاق عبر تقنية الفيديوكونفرنس كلا من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
بورصة (2)

البورصة تخسر 800 مليون جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 549.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 EWI الجديد بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1836.5 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تستقر بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1702 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
محمد-عمران

الرقابة المالية: تخفيض مقابل خدمات التداول بالبورصة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، اليوم الأحد، على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، لزيادة أحجام التداول، وتزامنا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
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خضار-وفاكهة

أسعار اللحوم والخضروات ترفع التضخم الشهري 1.6%

سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي نحو 5.9%، في مقابل نحو 5.1% خلال شهر مارس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 12.5% خلال شهر أبريل 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بحوالي 1.6%، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أرجع أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.
سلع-غذائية

«أهلا رمضان».. كورونا يتحكم فى الأسواق

يحتل الإنفاق على الطعام أولويات الأسر خلال الشهر الكريم، وتقتطع النسبة الأكبر من دخلها لشراء السلع الغذائية، حيث يرتفع استهلاك عدد من السلع مثل الياميش وقمر الدين والحلوى، بجانب اللحوم والأسماك والدواجن، وبدأت المحال التجارية فى بيع السلع الغذائية والياميش بأسعار مناسبة وسط مخاوف من تأثر حركة الشراء بسبب الفيروس المستجد، ونظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، عددًا من المبادرات لتوفير كل السلع فى جميع المحافظات بأسعار مناسبة.
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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2% عام 2021

توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام المالي الجاري. جاء ذلك خلال تقرير افاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد اليوم، الثلاثاء، بمناسبة بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجاء التقرير بعنوان "الإغلاق الكبير" في إشارة إلى توقف الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا. وتوقع صندوق النقد أن يعاود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 إلى2.8%.
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