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أسعار اللحوم والخضراوات ترفع التضخم الشهري 1.6%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
الخضراوات - صورة أرشيفية
الخضراوات - صورة أرشيفية
سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي نحو 5.9%، في مقابل نحو 5.1% خلال شهر مارس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 12.5% خلال شهر أبريل 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1.6%، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أرجع أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%. وجاء معدل التضخم السنوي متناسبًا مع مستهدفات البنك المركزي
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البنك الأهلي يحذر العملاء من عمليات نصب برسائل وهمية

حذر البنك الأهلي، في بيان له، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عملاءه من رسائل وهمية مجهولة المصدر يتم إرسالها لعملائه تطلب بيانات شخصية وأرقام حساباتهم بحجة تحديثها، قائلا: "تلاحظ مؤخرا تداول بعض رسائل ومنشورات وهمية يتم نشرها على بعض صفحات الفيسبوك وهي صادرة عن جهات غير معلومة المصدر تخطر من خلالها متلقي تلك المنشورات بضرورة إرسال بياناتهم الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك".
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تعرف على إجراءات البنك المركزي لمواجهة آثار كورونا

اتخذ البنك المركزي إجراءات للحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات والأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وذكر البنك المركزي - في تقرير له صدر اليوم- أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

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طلبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات بدء الاستعدادات اللازمة لصرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس. وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم الأحد، إن الوزارة ستبدأ في حصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس.
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التضخم

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.9% في أبريل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9 % في أبريل في مقابل نحو 5.1% في مارس.
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الإحصاء: 51.4% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال فبراير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرة التجارة الخارجية والتي أصدرها اليوم الأربعاء، انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 51.4%، إذ بلغت قيمة العجز 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.3% وسجلت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
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«أهلا رمضان».. كورونا يتحكم فى الأسواق

يحتل الإنفاق على الطعام أولويات الأسر خلال الشهر الكريم، وتقتطع النسبة الأكبر من دخلها لشراء السلع الغذائية، حيث يرتفع استهلاك عدد من السلع مثل الياميش وقمر الدين والحلوى، بجانب اللحوم والأسماك والدواجن، وبدأت المحال التجارية فى بيع السلع الغذائية والياميش بأسعار مناسبة وسط مخاوف من تأثر حركة الشراء بسبب الفيروس المستجد، ونظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، عددًا من المبادرات لتوفير كل السلع فى جميع المحافظات بأسعار مناسبة.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2% عام 2021

توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام المالي الجاري. جاء ذلك خلال تقرير افاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد اليوم، الثلاثاء، بمناسبة بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجاء التقرير بعنوان "الإغلاق الكبير" في إشارة إلى توقف الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا. وتوقع صندوق النقد أن يعاود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 إلى2.8%.
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