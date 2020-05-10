أسعار اللحوم والخضراوات ترفع التضخم الشهري 1.6%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

الخضراوات - صورة أرشيفية

سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي نحو 5.9%، في مقابل نحو 5.1% خلال شهر مارس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 12.5% خلال شهر أبريل 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1.6%، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أرجع أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%. وجاء معدل التضخم السنوي متناسبًا مع مستهدفات البنك المركزي