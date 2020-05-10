أسعار اللحوم والخضروات ترفع التضخم الشهري 1.6%
تحرير:رنا عبد الصادق
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
الخضروات - صورة أرشيفية
سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي نحو 5.9%، في مقابل نحو 5.1% خلال شهر مارس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 12.5% خلال شهر أبريل 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل الماضي بحوالي 1.6%، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أرجع أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.
وجاء معدل التضخم السنوي متناسب مع مستهدفات البنك المركزي
كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.
وجاء معدل التضخم السنوي متناسب مع مستهدفات البنك المركزي بخفض معدل التضخم ليصل إلى 9% بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3% خلال العام التجاري.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، بحيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.