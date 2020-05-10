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الرقابة المالية: تخفيض مقابل خدمات التداول بالبورصة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، اليوم الأحد، على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، لزيادة أحجام التداول، وتزامنا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال عمران، إن قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020، خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيه، وعلى ان تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى. وأضاف أن
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تفاصيل إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فاعليات اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسئول الحكومى المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وبحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، كما شهد فعاليات الاطلاق عبر تقنية الفيديوكونفرنس كلا من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
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البورصة: انطلاق مؤشر «EGX 100 EWI»

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إصدار قرارات لتنشيط البورصة وزيادة تنافسيتها إقليميا وعالميا

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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 64 مليار جنيه أصول صناديق الاستثمار

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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 572.5 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10532.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1215.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1133 نقطة.
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