الرقابة المالية: تخفيض مقابل خدمات التداول بالبورصة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، اليوم الأحد، على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، لزيادة أحجام التداول، وتزامنا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وقال عمران، إن قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020، خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيه، وعلى ان تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى. وأضاف أن