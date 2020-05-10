فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

زي الأطرش في الزفة..قصة حب أصالة والعريان خلال زواجه

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
إيناس الدغيدي - صورة أرشيفية
إيناس الدغيدي - صورة أرشيفية
منذ شهور قليلة، أعلن المخرج طارق العريان والمطربة أصالة انفضالهما، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبا التوءم علي وآدم، واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، الممثلة والمذيعة إنجي علي، وهي زوجة طارق العريان سابقا، في برنامج "شيخ الحارة"، وحاولت الدغيدي الرجوع إلى بعض الكواليس، التي لم يعرفها الجمهور، وتطرقا إلى إعجاب أصالة بطارق العريان، خلال زواجه من إنجي، إذ تزوجا في عام 1998 وانفصلا في عام 2000.
وحاولت الدغيدي استفزاز إنجي عدة مرات، حتى تحكي عن قصة وقوع أصالة في حب طارق العريان، التي يزعم البعض أنها بدأت خلال زواجهما، ووصفها شيخ الحارة بأنها "زي الاطرش في الزفة"، ولكن صرحت إنجي أنها كانت بصحبة زوجها طارق في أثناء تصوير كليب "يا مجنون" بإسبانيا، وكانت أصالة مع زوجها. وصرحت أصالة، في برنامج تليفزيوني
اقرأ المزيد
صبرى فواز

قلبي من الحزن كرمش.. صبري فواز يحكي أصعب سنوات حياته

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، وردا على سؤال شيخ الحارة عن سبب دخوله في حالة من الحزن والاكتئاب دامت لمدة 5 سنوات، قال: "إنهم أسوأ 5 سنين ممكن يعدوا على أي إنسان في حياته من أول سنة 2012 إلى سنة 2017، كل الحبايب القريبين ماتوا ورا بعض فجأة مات 8 من أقرب الناس لي، 5 أخواتي وأمي وخالي وابن خالي اللي عايش معانا في البيت، وأنا مافهمتش إيه اللي بيحصل ومافوقتش من الحزن لمدة 5 سنين ورا بعض، وسبحان الله أقرب دايرة وأغلى ناس، أنا ساعتها قولت قلبي من الحزن كرمش".
صبرى فواز

أنا عيني زايغة.. صبري فواز ضيف برنامج شيخ الحارة

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. وقال صبري فواز، في تصريحاته، إنه يبحث دائما عن العمل الجيد الذى يتذكره الجمهور بعد سنوات طويلة، مكتفيا بحفظ الجمهور للدور الذي يؤديه والايفيهات والجمل سواء فى الشارع أو السوشيال ميديا. وفي فقرة إيجابي ولا سلبي وجهت له "الدغيدي" سؤالا بأن الشخصية التي قدمها في فيلم كلمني شكرا تشبه شخصيته في الحقيقة ليرد: "أنا عيني زايغة".
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

متنرفزة وكيوت.. ريهام عبد الغفور ضحية رامز جلال

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة سخر رامز جلال من ملابسها قائلا: "دي مش نازلة برنامج دي نازلة حضانة.. ميس ريهام داخلة الحضانة تلاعب العيال بالصلصال.. مالك متضايقة ليه انتي كنتي راكبة جمل مانتي جاية في طيارة وزي الفل". وتوالت سخرية رامز من الساعة التي ترتديها قائلا: "دي لابسة ساعة رجالي يا جماعة خدت ساعة جوزها"، وعندما عرضت لها المذيعة "آروى" صورة رامز جلال قالت عنه إنه "مصيبة سودا" قبل ظهور"رامز" بشخصيته الحقيقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
صبرى فواز

قلبي من الحزن كرمش.. صبري فواز يحكي أصعب سنوات حياته

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، وردا على سؤال شيخ الحارة عن سبب دخوله في حالة من الحزن والاكتئاب دامت لمدة 5 سنوات، قال: "إنهم أسوأ 5 سنين ممكن يعدوا على أي إنسان في حياته من أول سنة 2012 إلى سنة 2017، كل الحبايب القريبين ماتوا ورا بعض فجأة مات 8 من أقرب الناس لي، 5 أخواتي وأمي وخالي وابن خالي اللي عايش معانا في البيت، وأنا مافهمتش إيه اللي بيحصل ومافوقتش من الحزن لمدة 5 سنين ورا بعض، وسبحان الله أقرب دايرة وأغلى ناس، أنا ساعتها قولت قلبي من الحزن كرمش".
صبرى فواز

أنا عيني زايغة.. صبري فواز ضيف برنامج شيخ الحارة

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. وقال صبري فواز، في تصريحاته، إنه يبحث دائما عن العمل الجيد الذى يتذكره الجمهور بعد سنوات طويلة، مكتفيا بحفظ الجمهور للدور الذي يؤديه والايفيهات والجمل سواء فى الشارع أو السوشيال ميديا. وفي فقرة إيجابي ولا سلبي وجهت له "الدغيدي" سؤالا بأن الشخصية التي قدمها في فيلم كلمني شكرا تشبه شخصيته في الحقيقة ليرد: "أنا عيني زايغة".
1287338-هشام-سليم

هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
على-ربيع

الحياة تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]