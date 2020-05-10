زي الأطرش في الزفة..قصة حب أصالة والعريان خلال زواجه

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

إيناس الدغيدي - صورة أرشيفية

منذ شهور قليلة، أعلن المخرج طارق العريان والمطربة أصالة انفضالهما، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبا التوءم علي وآدم، واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، الممثلة والمذيعة إنجي علي، وهي زوجة طارق العريان سابقا، في برنامج "شيخ الحارة"، وحاولت الدغيدي الرجوع إلى بعض الكواليس، التي لم يعرفها الجمهور، وتطرقا إلى إعجاب أصالة بطارق العريان، خلال زواجه من إنجي، إذ تزوجا في عام 1998 وانفصلا في عام 2000.

وحاولت الدغيدي استفزاز إنجي عدة مرات، حتى تحكي عن قصة وقوع أصالة في حب طارق العريان، التي يزعم البعض أنها بدأت خلال زواجهما، ووصفها شيخ الحارة بأنها "زي الاطرش في الزفة"، ولكن صرحت إنجي أنها كانت بصحبة زوجها طارق في أثناء تصوير كليب "يا مجنون" بإسبانيا، وكانت أصالة مع زوجها. وصرحت أصالة، في برنامج تليفزيوني