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أسعار الذهب تستقر بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1702 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلي: عيار 21: 735 جنيها. عيار 24: 851 جنيها. عيار 18: 638 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5960 جنيها. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي،
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البرنامج الحكومي

تفاصيل إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فاعليات اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسئول الحكومى المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وبحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، كما شهد فعاليات الاطلاق عبر تقنية الفيديوكونفرنس كلا من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
التضخم

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.9% في أبريل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9 % في أبريل في مقابل نحو 5.1% في مارس.
بورصة (2)

البورصة تخسر 800 مليون جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 549.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 EWI الجديد بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1836.5 نقطة.
محمد-عمران

الرقابة المالية: تخفيض مقابل خدمات التداول بالبورصة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، اليوم الأحد، على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، لزيادة أحجام التداول، وتزامنا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 741 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1693 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 743 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الذهب (2)

الذهب ينخفض بالسوق المحلي وعيار 21 يسجل 744 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1699 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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