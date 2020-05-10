إعلان «مدينتي» يرسخ الطبقية في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

النواب

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما تضمنه إعلان "مدينتي" من رسائل أثارت غضب قطاع عريض من المواطنين المصريين. وأضاف أبوطالب، في طلبه اليوم الأحد، أن الإعلان يدور حول مجمع "مدينتي" الواقع شرقي القاهرة، إذ يظهر سكانه في مقطع مصور وهم يتحدثون عن طيب العيش فيه وجودة خدماته المتعددة التي تغنيهم عن الخروج منه وتحد تواصلهم مع باقي فئات المجتمع المصري.

وتابع:"ماهو إلا دعاية ترسخ للطبقية في المجتمع، في وقت لا يستطيع فيه ثلث المصريين توفير احتياجاتهم الأساسية، وفقد معظمهم مصادر دخلهم، نتيجة أزمة فيروس كورونا".وأوضح أبو طالب، أن الإعلان الذي رصد ميزانية ضخمة له، كفيلة برفع المعاناة عن الآلاف من أبناء المصريين من العمالة غير المنتظمة، متسائلًا:" هل قام

وتابع:"ماهو إلا دعاية ترسخ للطبقية في المجتمع، في وقت لا يستطيع فيه ثلث المصريين توفير احتياجاتهم الأساسية، وفقد معظمهم مصادر دخلهم، نتيجة أزمة فيروس كورونا".



وأوضح أبو طالب، أن الإعلان الذي رصد ميزانية ضخمة له، كفيلة برفع المعاناة عن الآلاف من أبناء المصريين من العمالة غير المنتظمة، متسائلًا:" هل قام هشام طلعت مصطفى بتسديد مستحقات الدولة عليه ؟!".



وأشار النائب إلي أننا كنا ننتظر من مجموعة "طلعت مصطفى" والقائمين عليها الوقوف مع الدولة وشعبها في ظل هذه الأزمة الطاحنة، ولا ليس الوقوف ضدها بهذا الإعلان الذي يثير نقم وغضب المواطنين من تدني مستوى معيشتهم.





