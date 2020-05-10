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إعلان «مدينتي» يرسخ الطبقية في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
النواب
النواب
تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما تضمنه إعلان "مدينتي" من رسائل أثارت غضب قطاع عريض من المواطنين المصريين. وأضاف أبوطالب، في طلبه اليوم الأحد، أن الإعلان يدور حول مجمع "مدينتي" الواقع شرقي القاهرة، إذ يظهر سكانه في مقطع مصور وهم يتحدثون عن طيب العيش فيه وجودة خدماته المتعددة التي تغنيهم عن الخروج منه وتحد تواصلهم مع باقي فئات المجتمع المصري.
وتابع:"ماهو إلا دعاية ترسخ للطبقية في المجتمع، في وقت لا يستطيع فيه ثلث المصريين توفير احتياجاتهم الأساسية، وفقد معظمهم مصادر دخلهم، نتيجة أزمة فيروس كورونا".وأوضح أبو طالب، أن الإعلان الذي رصد ميزانية ضخمة له، كفيلة برفع المعاناة عن الآلاف من أبناء المصريين من العمالة غير المنتظمة، متسائلًا:" هل قام
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طارق عامر: نبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة. وقال عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
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محافظ الإسكندرية: تطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها "ادعم عمال اليومية" و"دعمك حياة" و"تطهير وتعقيم القرى"، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميًّا خاصة خلال شهر رمضان على الأسر المتضررة.
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نائب: أزمة كورونا أكدت أهمية الاعتماد على أنفسنا

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بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتدابير صارمة في القطارات والمواقف

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، تشهد المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة. جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا علي أنه لا يخفي علي أحد المركزية التي تسيطر على محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

نائب: أزمة كورونا أكدت أهمية الاعتماد على أنفسنا

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها تفرض علينا التوجه الصناعي الداخلي بدلا من الانفتاح الخارجى، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى. وأوضح أن الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وتحديدا الكمامات والملابس الواقية ومنتجات دوائية ذات الصلة بالامراض الوبائية وكذلك أجهزة للتنفس الصناعي، تأتي في مقدمة الصناعات التي يجب تكثيف الجهود لتوطينها في مصر.
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نائب: إنشاء مركز إدارة الكوارث الصحية خطوة مهمة لمواجهة كورونا

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإعلان الحكومة عن إنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، والذي يستهدف متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر في صحة الأفراد، وتتسبب في حدوث إصابات جماعية، سواءً كانت أمراضًا معدية، أو حرائق، أو حوادث بشرية. وأكد أنه يمثل خطوة مهمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الصحية، ولابد أن تكون تكون له اختصاصات محددة وواضحة.
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برلماني يطالب بزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بموازنة التضامن

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الإجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوى الإعاقة، وموارد وإستخدامات موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية. وقال فؤاد، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار جنيه مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة.
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تعطيل الدراسة وتأجيل سداد الخدمات.. أبرز قوانين مواجهة كورونا بالبرلمان

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية. وقال رئيس البرلمان، عقب موافقة النواب على قرار فرض الطوارئ خلال الجلسة العامة، إن القوانين التى تمت لمواجهة الحالة الصحية أصبحت تدخل فى إ طار التنفيذ مؤكدا ان مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لإنها تتم فى حدود ضيقة لا تعرض الامن العام للخطر.
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