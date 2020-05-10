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المحكمة العليا تنظر أموال ترامب وحصانته الثلاثاء

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد غد الثلاثاء، في مسألة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونجرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدًّا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسئلتهم هاتفيًّا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدًّا.
وترامب هو قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، وهو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة. وقال الكاتب ستيفن مازي، على موقعه الإلكتروني "سكوتوسبلوج": "هناك بوضوح شيء ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها". ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب
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كورونا في ايطاليا

إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.
عمدة لندن

عمدة لندن: الطريق لتعافينا من «كورونا» ما زال طويلا

أكد صادق خان عمدة لندن، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن الطريق نحو احتواء آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة المتحدة ما زال طويلا، وسيحتاج إلى استمرار إتباع القواعد والإجراءات الحكومية، قائلا: "سيكون الطريق إلى تعافينا طويلا، وسيظل يتطلب منا اتباع القواعد للحفاظ على سلامة بعضنا البعض، ويرجى اتباع تعليمات الحكومة واستخدام وسائل النقل العام للرحلات المهمة فقط، والمملكة المتحدة تقدمت كثيرا في احتواء تفشي فيروس كورونا وسط السكان، وذلك بالتزام المواطنين بالإجراءات الموضوعة من قبل الحكومة".
شوارع-فرنسا

فرنسا تخفف إجراءات العزل تدريجيا مع فرض تدابير حاسمة

تستعد فرنسا لتطبيق عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا بداية من غد الإثنين، وسوف تفرض السلطات إجراءات وتدابير شديدة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس مستندة إلى تراجع أعداد الوفيات، وقبل 24 ساعة على بدء تخفيف العزل، سجلت فرنسا أدنى حصيلة يومية للوفيات بالوباء بلغت 80 وفاة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للصحة. وسيتمكن غالبية السكان من الخروج بعد شهرين من العزل غير المسبوق، تم الالتزام به عموما وأتاح بحسب السلطات تراجعا كبيرا للوباء، الذي أودى بحياة 26 ألفا و230 شخصا في البلاد.
ايران وواشنطن

إيران تبدي استعدادها لتبادل السجناء مع أمريكا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده لتبادل السجناء مع أمريكا دون شروط مسبقة، وبحسب "رويترز" ، نقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، اليوم الأحد، عن ربيعي قوله إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، مضيفا: "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وعلى أتم الاستعداد لبحث تلك المسألة، لكن واشنطن لم ترد بعد على دعوتنا". وكان مسؤول إيراني، قد لفت في وقت سابق، إلى وجود مفاوضات سرية تجريها طهران مع أمريكا من أجل إفراج متبادل عن السجناء.
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا سيختفي دون لقاح

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، قائلا: «إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.
دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
ترامب

ترامب: قرار جورج بوش بغزو العراق الأسوأ في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن انتخابه كرئيس للبلاد كان السبب الوحيد في عدم دخول الولايات المتحدة في حرب مع كوريا الشمالية، واصفا قرار الرئيس الأسبق، جورج بوش، غزو العراق بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، إذ قال ترامب: «أتذكر أن الجميع قالوا بأنني سأدخل في حرب مع كوريا الشمالية في الـ24 ساعة الأولى، بسبب شخصيتي، انظروا إلى قواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000، وفي العراق إلى 4 آلاف، وفي سوريا حتى الصفر»، بحسب سبوتنيك.
دونالد ترامب

ترامب: نقدم تقريرا دقيقا عن أصل كورونا في الوقت المناسب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستقدم تقريرا دقيقا حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: «سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب»، مشددًا على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.
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