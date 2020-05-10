البورصة تخسر 800 مليون جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 549.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10257.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 EWI الجديد بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1836.5 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة نحو 229.2 مليون ورقة مالية بقيمة 536.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.4 ألف عملية لـ173 شركة، وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركات. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة بلغت نحو 192.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين