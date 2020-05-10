محافظ الإسكندرية: تطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات لمواجهة كورونا

تحرير:محمد مجلي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م

محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها "ادعم عمال اليومية" و"دعمك حياة" و"تطهير وتعقيم القرى"، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميًّا خاصة خلال شهر رمضان على الأسر المتضررة.

واتفق محافظ الإسكندرية خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب على وضع خارطة طريق للتعامل مع جائحة كورونا لاسيما مع اتجاه الحكومة لعملية الفتح التدريجي للمنشآت المغلقة، مؤكدا أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة خاصة أنهم نبض الشارع وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية حينما تم التعاون لحل

واتفق محافظ الإسكندرية خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب على وضع خارطة طريق للتعامل مع جائحة كورونا لاسيما مع اتجاه الحكومة لعملية الفتح التدريجي للمنشآت المغلقة، مؤكدا أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة خاصة أنهم نبض الشارع وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية حينما تم التعاون لحل المشكلات التي تسببتها الأزمة خاصة على المواطن البسيط والأماكن النائية.



وأوضح الشريف، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب، أنه تقرر إطلاق حملات توعية كبرى بجميع أنحاء المحافظة خاصة في الأماكن النائية للوقاية من انتشار الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وإجراءات تعقيم وتطهير وعزل المباني والمنشآت التي تظهر بيها حالات إيجابية وتطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات والمطهرات وكذا توفير كميات منها وتحديد أماكن لبيعها والأسواق العشوائية وتنظيم العمل للحد من التكدس أمام لجان الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.



وناقش الاجتماع طرق توفير السلع الغذائية وتنظيم العمل ببعض المخابز وتوصيل المعونات المادية للعمالة غير المسجلة بالقوى العاملة، فضلا عن مشكلات تأخر أعمال الرصف ببعض المناطق وإعادة الشئ لأصله بعد إتمام أعمال التحول الرقمي بالمحافظة وغيرها من المشكلات.



وأكد المحافظ على تعاون كل الأجهزة والنواب والمجتمع المدني لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بما يصب في صالح المواطن السكندري، مطالبا النواب بالمشاركة في وضع تصور لحلول نهائية لمشكلة الأسواق اليومية التي تمثل تحديا كبيرا في ظل أزمة كورونا بالمحافظة.



