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محافظ الإسكندرية: تطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات لمواجهة كورونا

تحرير:محمد مجلي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها "ادعم عمال اليومية" و"دعمك حياة" و"تطهير وتعقيم القرى"، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف كرتونة يوميًّا خاصة خلال شهر رمضان على الأسر المتضررة.
واتفق محافظ الإسكندرية خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب على وضع خارطة طريق للتعامل مع جائحة كورونا لاسيما مع اتجاه الحكومة لعملية الفتح التدريجي للمنشآت المغلقة، مؤكدا أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة خاصة أنهم نبض الشارع وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية حينما تم التعاون لحل
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طارق عامر: نبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة. وقال عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
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إعلان «مدينتي» يرسخ الطبقية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما تضمنه إعلان "مدينتي" من رسائل أثارت غضب قطاع عريض من المواطنين المصريين. وأضاف أبوطالب، في طلبه اليوم الأحد، أن الإعلان يدور حول مجمع "مدينتي" الواقع شرقي القاهرة، إذ يظهر سكانه في مقطع مصور وهم يتحدثون عن طيب العيش فيه وجودة خدماته المتعددة التي تغنيهم عن الخروج منه وتحد تواصلهم مع باقي فئات المجتمع المصري.
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نائب: أزمة كورونا أكدت أهمية الاعتماد على أنفسنا

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها تفرض علينا التوجه الصناعي الداخلي بدلا من الانفتاح الخارجى، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى. وأوضح أن الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وتحديدا الكمامات والملابس الواقية ومنتجات دوائية ذات الصلة بالامراض الوبائية وكذلك أجهزة للتنفس الصناعي، تأتي في مقدمة الصناعات التي يجب تكثيف الجهود لتوطينها في مصر.
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بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتدابير صارمة في القطارات والمواقف

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، تشهد المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة. جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدا علي أنه لا يخفي علي أحد المركزية التي تسيطر على محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.
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الحكومة التونسية توزع 10 آلاف كمامة لمواجهة كورونا

بدأت بلدية تونس العاصمة، السبت، بتوزيع 10 آلاف كمامة مجانا على سكان مدينة تونس وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والجامعة التونسية للرياضة للجميع وجمعية مرحمة وولاية تونس. وقالت رئيسة البلدية، سعاد عبد الرحيم، إن عملية التوزيع تهدف إلى مزيد من توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات واحترام قواعد حفظ الصحة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وأضافت عبد الرحيم أنه سيتم اليوم توزيع 10 آلاف كمامة على مواطني مدينة تونس في انتظار توزيع دفعة ثانية قبل عيد الفطر، وأنه سيتم توزيع قرابة 40 ألف كمامة بدعم من جمعية دولية طبقا لـموقع "روسيا اليوم".
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

البابا: الكنيسة تصلي ليبارك الله بلادنا والعالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله أزمة كورونا، وأن يبارك بلادنا وكنائسنا وكل مكان في العالم. وقدم البابا، في كلمته خلال قداس أحد الشعانين بكنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي والذى اقيم دون حضور شعبي، التهنئة لكل الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وجموع الشعب القبطي في كل مكان بمناسبة الاحتفال بأحد الشعانين.
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مستشار المفتي: السخرية من أهل الابتلاء كبيرة من الكبائر

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن التهكم والسخرية والتنمُّر بأهل الابتلاء أو التخويف منهم بغير حاجة، خاصة ذوى الأمراض الخطيرة أو المعدية، هو حرام شرعًا، ويُعَدُّ فاعلُهُ مرتكِبًا لكبيرة من الكبائر؛ لاعتراضه على قضاء الله وحكمته، ولإيذائه لأخيه الإنسان.
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الصين: تسجيل 99 إصابة بفيروس «كورونا».. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة، أمس السبت، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما تلقت تقارير عن 99 إصابة مؤكدة جديدة بينها 97 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 82 ألفا و231 إصابة، وظلت الوفيات عند 3 آلاف و341 وفاة، فيما الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة هيلونججيانج، وتسجيل 49 حالة جديدة مشتبه بها جميعها وافدة من الخارج، وخرج شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليبلغ إجمالي المتعافين 77 ألفًا و575 شخصا.
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