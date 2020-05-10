إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م

محاولات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.

ووفقا للقيود المخففة، سوف يمكن للفنادق والمحال الصغيرة استئناف عملها، كما سوف يمكن للحانات والمقاهي تقديم خدماتها لمجموعة محدودة من الزبائن الذين يجلسون على طاولات بالخارج. ويشار إلى أن تخفيف القيود لا ينطبق على المدن الكبرى وتشمل مدريد وبرشلونة. وخففت إسبانيا الأسبوع الماضي، القيود التي فرضت على حظر